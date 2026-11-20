(Adnkronos) – Lana Del Rey è stata ritratta con una Birkin personalizzata a tema GTA VI, per celebrare l’uscita di “Crazy For You”. Il gioco è uscito il 19 novembre 2026, inizialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La colonna sonora, intitolata GTA VI: The Album, è disponibile per il pubblico dal 20 novembre, un giorno dopo il debutto digitale del titolo, e comprende 34 brani. Il contenuto della raccolta era già noto da qualche giorno. La tracklist era trapelata dopo la vendita anticipata di una copia in vinile.

Il brano di Del Rey occupa la ventinovesima posizione dell’elenco. Tra gli altri nomi figurano Playboi Carti, Jennie, Camila Cabello, Burna Boy, Gunna, Young Thug, Kali Uchis, Omar Apollo e Rina Sawayama. Dua Lipa e Zara Larsson partecipano con “Go Easy” e “Fast Emotion”. Nella raccolta sono presenti anche Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards e Rauw Alejandro.

Il titolo “Crazy For You” ha una storia precedente. Da oltre dieci anni esiste infatti, nel repertorio non pubblicato della cantante, una canzone con lo stesso nome. Non è stato chiarito se si tratti dello stesso pezzo, e al momento non risulta una conferma in merito.

Il coinvolgimento dell’artista nel progetto non si limita al singolo. Lo scorso 8 ottobre è stato reso noto che Del Rey conduce una delle stazioni radiofoniche presenti nel gioco, insieme con Morgan Wallen, Bad Bunny, alcuni membri degli Slayer, Burna Boy e Robyn, ciascuno con una propria emittente.

Commentando la collaborazione, la cantante ha definito l’esperienza un privilegio e ha detto di non vedere l’ora di iniziare a giocare. Ha inoltre ricordato che, quando alcuni suoi familiari sono arrivati per la prima volta a Los Angeles, conoscevano già le strade grazie ai videogiochi della serie.

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