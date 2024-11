La Volta Buona, decisione improvvisa della Rai: il programma di Caterina Balivo cambia orario

Il programma pomeridiano di Caterina Balivo, in onda su Rai Uno, cambia orario su decisione della Rai: novità, dunque, per La Volta Buona.

La programmazione televisiva può riservare sorprese, come dimostra il recente annuncio sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione La volta buona.

Caterina Balivo e il suo programma su Rai Uno non seguiranno l’orario abituale. Gli spettatori dovranno pazientare un’ora in più per godersi la puntata del giorno a causa della messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato alle Elezioni Americane, evento che ha registrato la vittoria di Donald Trump. Questo cambiamento, seppur minimo, altera la routine pomeridiana dell’ammiraglia Rai senza tuttavia influenzare il resto della programmazione.

La Volta Buona slitta, la decisione della Rai

Il posticipo di La volta buona non avrà ripercussioni sul palinsesto successivo di Rai Uno. Dopo lo speciale elezioni, infatti, verrà trasmessa come da programma la soap opera Il paradiso delle signore, seguita dall’edizione breve del Tg1 e da La vita in diretta. Quest’ultimo approfondirà i risultati delle Elezioni Americane 2024 e si dedicherà ai casi di cronaca più scottanti e agli argomenti più leggeri, arricchendo così la propria offerta con numerosi ospiti.

L’appuntamento odierno con La volta buona si preannuncia particolarmente interessante grazie alla presenza di Elena Di Cioccio. La conversazione tra lei e Caterina Balivo si concentrerà principalmente sullo spettacolo teatrale “ProPositiva”, ideato dalla stessa Di Cioccio. Lo spettacolo vuole narrare in chiave umoristica e paradossale le vicissitudini personali dell’autrice dopo aver reso pubblica la sua positività all’HIV, affrontando le sfide che ne sono seguite.

Elena Di Cioccio è simbolo di resilienza per chiunque affronti periodi complicati nella propria vita. Superando le difficoltà legate alla scoperta della sua positività all’HIV, ha saputo ritrovare il sorriso ed è ora pronta a condividere questa sua rinascita col pubblico. Attraverso ProPositiva e le sue interviste – inclusa quella rilasciata a Il Messaggero dove parla con ironia ma anche energia positiva della sua esperienza – Elena desidera diffondere un messaggio potente: quello della speranza e dell’incredibile capacità umana di superare gli ostacoli più ardui.