La Senatrice Marinella Pacifico: “Comparto agricoltura in crisi, siamo pronti a sostenere la categoria”

La Senatrice Marinella Pacifico: “L’aumento delle materie prime ha messo in ginocchio il Comparto agricolo. Gli aumenti riguardano ogni settore, dai concimi che costano il 140% il più, al gas aumentato del 400%, senza contare la siccità che ha funestato tutta la stagione estiva, i temporali sempre più estremi e le gelate che hanno già fatto perdere agli agricoltori 7 miliardi di euro. Oggi produrre cibo è un lavoro difficile che troppo spesso non fa guadagnare nulle agli agricoltori”.

“Come esponente del Senato – dice Marinella Pacifico, candidata al Senato della Repubblica Italiana nella Lista di Noi Moderati nel collegio Lazio2 – Ho presentato un emendamento al Senato per al Decreto legge sulle misure urgenti per energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, per far si che i 200 milioni di euro previsti per i ristori agli agricoltori venissero raddoppiati e diventassero 400. Un impegno concreto per tutte le aziende del territorio che sono un’eccellenza della produzione italiana e lavorano in una situazione sempre più critica. Il mio obiettivo – sottolinea la Senatrice Pacifico – è quello di sostenere in maniera efficace le imprese e le cooperative agricole danneggiate dalla siccità che no. Hanno sottoscritto polizze assicurative contro i danni connessi. In questo modo le aziende potranno accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa delle attività, tutelare allevamenti e coltivazioni e recuperare l’investimento portato avanti sulle colture danneggiate che non produrranno sufficiente raccolto. Il mondo dell’agricoltura in Italia e nel Lazio non può e non deve essere lasciato solo, io sono e sarò in prima fila a tutela degli interessi della categoria”.

