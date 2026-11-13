La Russa: “Lungimiranza Fnm punto di riferimento nazionale ed europeo”

“Sono orgoglioso di partecipare alla cerimonia che sottolinea che da 100 anni le Ferrovie Nord rendono Milano più vicina ai territori e al futuro che hanno saputo però costruire. Una lungimiranza che fa di Fnm e di Milano un punto di riferimento nazionale ed europeo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, partecipando all’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato dal Gruppo Fnm nel capoluogo lombardo per celebrare il centenario della quotazione in Borsa della Società.