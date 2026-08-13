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La prossima eclissi totale? Il 2 agosto 2027 e sarà visibile al meglio da Luxor

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Hai perso l’eclissi solare del 12 agosto 2026? Nessun problema: ci sarà una nuova, straordinaria occasione tra poco meno di un anno. Il 2 agosto 2027, infatti, una spettacolare eclissi solare totale sarà visibile in diverse aree di Europa, Nord Africa e Medio Oriente.  

La fase di totalità attraverserà Spagna, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, regalando agli osservatori uno degli eventi astronomici più attesi dei prossimi anni. “Tra le città che si troveranno lungo la traiettoria figurano Cadice (Spagna), Tangeri (Marocco), Gibilterra, Bengasi (Libia), Luxor (Egitto) e Gedda (Arabia Saudita)”, ha dichiarato l’Osservatorio. 

E tra le destinazioni migliori per assistere allo spettacolo ci sarà Luxor, in Egitto, dove il Sole potrebbe scomparire per ben 6 minuti e 22 secondi, trasformando l’eclissi del 2027 in uno degli appuntamenti astronomici più eccezionali del XXI secolo. 

Il miglior posto in assoluto per osservare la prossima eclissi sarà Luxor, in Egitto, dove il Sole potrebbe scomparire per ben 6 minuti e 22 secondi, trasformando l’eclissi del 2027 in uno degli appuntamenti astronomici più eccezionali del XXI secolo. L’Agenzia spaziale saudita ha riferito che l’oscurità totale durerà circa sei minuti nelle zone meridionali come Abha, e circa cinque minuti e 50 secondi a Gedda e in alcune zone della costa occidentale. L’Agenzia ha sottolineato “l’importanza fondamentale di seguire le linee guida di sicurezza, esortando gli osservatori ad evitare di guardare direttamente il sole senza occhiali protettivi specifici o binocoli con filtro”. 

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