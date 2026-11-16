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La Placa (Regione Sicilia): “Paziente cardio-nefro-metabolico sfida per la nuova assistenza territoriale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “La gestione del paziente cardio-nefro-metabolico rappresenta un banco di prova importante per la nuova assistenza territoriale. Parliamo prevalentemente di pazienti cronici, spesso anziani, nei quali fattori di rischio come diabete e obesità possono concorrere allo sviluppo di patologie cardiovascolari, renali e metaboliche”. Così Francesco La Placa, responsabile della programmazione territoriale della Regione siciliana, a margine del tavolo clinico-istituzionale ‘Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico’, svoltosi a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non condizionante di Bayer. 

Il tavolo nasce con l’obiettivo di favorire un confronto concreto tra istituzioni, direzioni aziendali e professionisti sanitari sulle esperienze attualmente in corso nelle diverse realtà regionali, al fine di comprendere modelli organizzativi, strumenti operativi e percorsi di gestione del paziente cardio-nefro-metabolico già attivi o in fase di sviluppo. “L’obiettivo della Regione siciliana è rafforzare la presa in carico sul territorio attraverso una medicina sempre più proattiva, quindi non aspettare la comparsa della complicanza, ma individuare precocemente i pazienti a rischio, monitorarne le condizioni, verificare l’aderenza alle terapie e intervenire sulla prevenzione – continua il manager della sanità siciliana – Il potenziamento delle strutture territoriali e delle dotazioni, insieme alle nuove risorse destinate all’assunzione di personale, costituisce la base per costruire questo modello”.  

Per la Sicilia, adesso, la vera sfida ora è rendere pienamente operative le strutture e creare équipe multiprofessionali in grado di seguire il paziente nel tempo. “Medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e personale amministrativo devono lavorare secondo un modello integrato, con una presa in carico continuativa e personalizzata – sottolinea La Placa – L’obiettivo non è semplicemente ridurre gli accessi al pronto soccorso, ma curare meglio le persone con patologie croniche e prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza degli eventi acuti. Se il territorio funziona e il paziente viene seguito prima che la malattia si aggravi, l’ospedale può concentrarsi maggiormente sulla gestione delle acuzie. È questo il passaggio culturale e organizzativo che la sanità siciliana è chiamata a realizzare”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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