La lascia 7 giorni prima del matrimonio, lei festeggia comunque… con l’abito da sposa

(Adnkronos) – Diciotto mesi di organizzazione tra voli, invitati, fiori e location. Poi, a soli sette giorni dalle nozze, lui le confessa di non essere più innamorato e di non voler più sposarla. È la storia di Katherine Jones, imprenditrice inglese di 36 anni, che ha deciso di presentarsi comunque al matrimonio, trasformando il giorno delle nozze in una grande festa in Italia insieme alla famiglia e agli amici.

La location scelta era la Tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, dove per tre giorni è andato in scena un ‘finto’ matrimonio tra musica, brindisi e cene. Katherine – come ha mostrato sul suo profilo TikTok – ha persino indossato l’abito bianco che avrebbe dovuto portare al matrimonio. Ovviamente, non ha rinunciato nemmeno alla luna di miele: Katherine è partita con la madre per la Costiera Amalfitana, ribattezzando il viaggio in ‘mummy moon’.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)