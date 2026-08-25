Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

La lascia 7 giorni prima del matrimonio, lei festeggia comunque… con l’abito da sposa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Diciotto mesi di organizzazione tra voli, invitati, fiori e location. Poi, a soli sette giorni dalle nozze, lui le confessa di non essere più innamorato e di non voler più sposarla. È la storia di Katherine Jones, imprenditrice inglese di 36 anni, che ha deciso di presentarsi comunque al matrimonio, trasformando il giorno delle nozze in una grande festa in Italia insieme alla famiglia e agli amici.  

 

 

La location scelta era la Tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, dove per tre giorni è andato in scena un ‘finto’ matrimonio tra musica, brindisi e cene. Katherine – come ha mostrato sul suo profilo TikTok – ha persino indossato l’abito bianco che avrebbe dovuto portare al matrimonio. Ovviamente, non ha rinunciato nemmeno alla luna di miele: Katherine è partita con la madre per la Costiera Amalfitana, ribattezzando il viaggio in ‘mummy moon’. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

L’Empoli ferma la Juventus, al Castellani finisce 0-0

14 Settembre 2024

Iliad presenta ‘Più veloci’, il piano per rete mobili di nuova generazione

28 Aprile 2026

Trentini e Burlò liberi, in Italia tra stasera e domani mattina

12 Gennaio 2026

Incidenti sull’A1 per nebbia, chiuso il tratto Parma-Piacenza: code e traffico bloccato

19 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno