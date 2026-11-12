La guerra ibrida in Europa, quanto è reale la minaccia?

Ci stiamo abituando a parlare di guerra ibrida, e di guerra cognitiva, per provare a dare una forma alla sequenza di attacchi che stanno accompagnando le guerre convenzionali in atto, dall’Ucraina all’Iran e al Medio Oriente. Sono finiti nel mirino degli hacker gli impianti di refrigerazione dei supermercati in mezza Europa, così come ha rischiato di andare in tilt il traffico aereo, con un lungo elenco di velivoli costretti ad atterraggi di emergenza a seguito di allarmi bomba. Di fronte all’ultima evoluzione, la mail di minacce inoltrata simultaneamente a migliaia di scuole italiane, c’è una serie di domande che si aggiunge alle tante che faticano a trovare risposta in questa fase storica: è guerra ibrida, è guerra cognitiva, è solo mitomania? E, ancora, chi è il nemico e dove vuole arrivare? Quali minacce sono realmente attendibili?

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