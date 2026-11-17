Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina: quella appena trascorsa è stata una notte di raid su Kiev e lancio di droni sulla Russia, il tutto alla vigilia dell’incontro storico tra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia a Shenzhen.

L’Ucraina ha colpito, per la seconda volta in due giorni, il ponte di Kerch, che collega la Crimea occupata alla Russia continentale. Uno degli archi del ponte e parte della sua carreggiata sono finiti in mare e il traffico, sia ferroviario che stradale, sul ponte è stato sospeso. “Una “operazione senza precedenti”, l’ha definita il presidente ucraino Zelensky. Poche ore prima la Russia aveva lanciato un attacco balistico massiccio su Kiev, colpendo il Ponte Nord e sul Ponte Sud di Kiev, i due grandi attraversamenti sul Dnipro.

Intanto Zelensky si rivolge nuovamente agli alleati riuniti nel Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina a Bruxelles e torna a chiedere “Patriot subito in cambio di nuovi missili”, ma – precisa – non è una donazione ma uno scambio.

Sul fronte diplomatico oggi Mosca torna a parlare di condizioni, sostenendo che “è la controparte a dover dimostrare la volontà di scendere a compromessi”.

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