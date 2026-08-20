Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

La Corea del Nord lancia 10 missili balistici a corto raggio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato “10 missili balistici a corto raggio dalla zona di Pyongyang”. Lo riferisce all’Afp un funzionario dello Stato maggiore di Seul, in seguito a un altro allarme, lanciato da Tokyo, sul possibile lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord.  

Sullo sfondo il recente annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a un suo incontro con il leader di Pyongyang, Kim Jong Un, entro la fine dell’anno. Trump ha ribadito di avere “una buona relazione” con il leader nordcoreano che “ha 57 armi nucleari molto potenti”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meteo, si cambia: in arrivo ciclone dell’Epifania, poi gelo artico

2 Gennaio 2024
Il Muscatello Centro amianto Sicilia

Il Muscatello inaugura il centro diagnostico per malattie amianto

22 Novembre 2019

Infertilità maschile, dietro c’è gene mancante: spermatozoi sono ‘sconnessi’

18 Gennaio 2024

Internazionali, il Centrale innamorato di Musetti: “Sei il mio Giotto”

9 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno