La Casa Bianca si traveste da Zelda: Trump diventa un videogioco social

(Adnkronos) – L’account ufficiale della Casa Bianca su X ha pubblicato un breve video in stile retrogaming intitolato “The Legend of Trump: Make America Great Again”, costruito come un evidente omaggio a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il classico Nintendo 64 del 1998. La clip apre con una schermata del titolo modellata su quella del gioco originale, accompagnata dalla scritta “Press Start” e da un tema musicale che ricalca quello di Kokiri Forest. Segue poi un modello poligonale rétro del presidente Donald Trump, reso con l’estetica poligonale tipica dei videogiochi di fine anni Novanta, che corre verso la Casa Bianca ed entra nello Studio Ovale per “lavorare instancabilmente al fine di rendere l’America di nuovo grande”, come recita la scritta sovraimpressa.

La coincidenza temporale non è passata inosservata. Lo stesso giorno, Nintendo ha diffuso un nuovo trailer dedicato al remake di Ocarina of Time per Switch 2, confermando l’uscita per il 5 novembre e annunciando una serie di iniziative collaterali, tra cui una console a tema, controller dedicati, ocarine giocabili e concerti orchestrali in diverse città. Il video della Casa Bianca sembra dunque aver cavalcato l’entusiasmo generato dall’annuncio, riproponendo un canovaccio già visto in passato: l’amministrazione ha utilizzato altre proprietà intellettuali molto popolari, da Pokémon a Halo, passando per Grand Theft Auto e i film dello Studio Ghibli, per confezionare contenuti destinati a circolare rapidamente sui social.

L’operazione, tuttavia, ha attirato più critiche che consensi. Su X molti utenti hanno chiesto a Nintendo, storicamente rigorosa nella tutela del proprio marchio, di intervenire legalmente contro l’uso non autorizzato della grafica e della colonna sonora di Zelda. Non è un timore infondato: pochi giorni fa la Tetris Company era riuscita a ottenere la rimozione di una parodia video simile, sempre pubblicata dalla Casa Bianca, nel giro di poche ore. Altri commenti hanno invece giocato sul parallelismo tra Trump e i personaggi della saga, notando come il ruolo più calzante, secondo molti, non sia quello dell’eroe Link ma quello dell’antagonista Ganondorf.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)