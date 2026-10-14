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Kosovo: torna all’Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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L’Italia torna al comando di Kfor, dopo la parentesi turca con a capo Özkan Ulutas. Il generale di divisione Roberto Vergori, già a capo della joint task force Lebanon sector west di Unifil in Libano, oggi assume ufficialmente il comando della missione Nato al Camp film city di Pristina, in quelli che erano i locali dei vecchi studi cinematografici della società Kosovafilmi. Presente alla cerimonia il ministro della Difesa Guido Crosetto. (Videonews dell’inviata Silvia Mancinelli)

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