Italia
Kosovo: torna all’Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale
L’Italia torna al comando di Kfor, dopo la parentesi turca con a capo Özkan Ulutas. Il generale di divisione Roberto Vergori, già a capo della joint task force Lebanon sector west di Unifil in Libano, oggi assume ufficialmente il comando della missione Nato al Camp film city di Pristina, in quelli che erano i locali dei vecchi studi cinematografici della società Kosovafilmi. Presente alla cerimonia il ministro della Difesa Guido Crosetto. (Videonews dell’inviata Silvia Mancinelli)