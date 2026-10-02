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Klopp replica ad AfD: “Non commento certe assurdità”. Cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “La Germania non è abbastanza bianca? Un’assurdità che non commenterò”. Jurgen Klopp ha affrontato il tema in conferenza stampa a Monaco di Baviera, rispondendo a una domanda su un post condiviso sui social da Kay Gottschalk, vice leader del partito tedesco di estrema destra AfD. Gottschalk aveva paragonato la Germania Ovest, campione del mondo a Italia ’90, con la squadra messa in campo da Klopp nella sconfitta contro la Grecia. “Certe virtù – si legge nel post su X – e lo spirito di squadra sono valori culturali che si sviluppano nel corso dei secoli e sono plasmati da esperienze storiche condivise”. Parole non piaciute al ct tedesco.  

“Non c’è alcun motivo per dare retta a queste persone, assolutamente”, ha detto Klopp, sorvolando sul tema. “Non sentirete la mia opinione al riguardo. Ho poco tempo per le idiozie, ancor meno sui social media”. Un botta e risposta a distanza che arriva dopo le frasi pronunciate da Klopp durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo ct della Germania: “Non voglio lasciare l’orgoglio nazionale nelle mani delle persone sbagliate”. Un concetto legato all’avanzata dell’estrema destra nel Paese, con l’exploit di Afd nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt (dove il partito ha raccolto il 43,8% dei voti). 

 

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