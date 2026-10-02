Kindle, Amazon rinnova tutta la gamma

(Adnkronos) – Amazon ha presentato una gamma Kindle interamente ridisegnata, che comprende il nuovo Kindle da 6 pollici, il Paperwhite e il Colorsoft. Il filo conduttore è un design uniforme, con display a filo e colorazione omogenea fino ai bordi, ottenuta ripensando il modo in cui schermo, illuminazione frontale e strati touch vengono assemblati. La società ha anche introdotto una serie di accessori, tra cui un telecomando wireless e una custodia con pulsanti fisici.

L’annuncio arriva in un momento favorevole per il settore. Secondo i dati diffusi da Amazon, Kindle ha registrato per tre anni consecutivi una crescita a doppia cifra a livello globale, con oltre 720 miliardi di pagine lette nel solo 2025. Per l’azienda, la tendenza dimostra che la lettura priva di distrazioni, in un contesto dominato da notifiche, messaggi ed email, non perde terreno ma lo guadagna.

Il nuovo Kindle è il modello più compatto mai realizzato. Offre 16 GB di memoria, fino a sei settimane di autonomia e un’apertura dei libri più rapida del 30% rispetto alla versione precedente. La scocca è in materiali riciclati e la batteria contiene cobalto riciclato al 100%. Il prezzo parte da 154,99 euro, nelle colorazioni viola ube e grafite. Per la prima volta è disponibile anche una variante con scocca posteriore in alluminio, riciclato all’80% e con finitura opaca, da 32 GB e al prezzo di 194,99 euro, in grafite e verde acqua.

Il Paperwhite diventa più sottile e leggero, resta impermeabile e mantiene la luce calda regolabile, con un’autonomia fino a dodici settimane. Il display, il più grande mai montato su un Paperwhite, utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido e raggiunge il rapporto di contrasto più elevato mai ottenuto su un Kindle. La versione da 16 GB, in grafite, costa da 209 euro. La Signature Edition, a 259,99 euro in grafite e verde acqua, aggiunge scocca in alluminio, 32 GB, illuminazione frontale a regolazione automatica, ricarica tramite supporto dedicato con pogo pin e cambio pagina con doppio tocco.

Il Colorsoft, dedicato a chi legge fumetti, graphic novel o guide di viaggio, punta su colori simili a quelli della carta e privi dei riflessi tipici dei tablet. Il display integra una guida luminosa a LED al nitruro per migliorare resa cromatica e luminosità, un backplane in ossido con forme d’onda personalizzate e un rivestimento ottico ultrasottile che aumenta la nitidezza. La guida luminosa utilizza inoltre micro-deflettori per limitare la dispersione della luce. La versione da 16 GB in grafite parte da 299,99 euro, mentre la Signature Edition da 32 GB, in grafite e porpora, costa 329,99 euro e riprende le dotazioni già viste sul Paperwhite.

Tra gli accessori figura Kindle Click, telecomando wireless per voltare pagina al prezzo di 34,99 euro, compatibile con i nuovi dispositivi e con tutti i modelli dal 2024 in poi. La custodia magnetica con pulsanti fisici, a 79,99 euro, è pensata per le Signature Edition di Paperwhite e Colorsoft, così come il supporto di ricarica magnetico da 54,99 euro.

Le custodie tradizionali, in tessuto lavorato a maglia, materiale di origine vegetale o pelle goffrata, partono da 44,99 euro; per i modelli in alluminio sono previste anche custodie magnetiche sottili. Sul fronte della disponibilità, il Kindle e la sua versione in alluminio sono già in vendita su Amazon.it. Paperwhite e Colorsoft saranno invece disponibili per il preordine in modo progressivo.

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