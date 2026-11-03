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Kimi Antonelli, campione del mondo con la paghetta: cosa insegna la sua storia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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Esiste anche una posizione critica sulla paghetta. Secondo una ricerca della Royal Economic Society ripreso dalla Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), la paghetta rende i bambini dipendenti e limita la loro attitudine al risparmio. 🔴🆕Aggiungi Demografica alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #kimiantonelli #paghetta

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