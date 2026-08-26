Kessie torna in Serie A? Duello di mercato Juve-Roma

(Adnkronos) – Il duello di mercato per il ritorno di Franck Kessie in Serie A entra nella fase decisiva. Sul centrocampista ivoriano accelerano con forza Roma e Juventus, in una sfida che a breve potrebbe arrivare alla svolta. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno provato a cambiare gli equilibri nelle ultime ore: nella serata di martedì 25 agosto hanno incontrato l’agente del giocatore, battendo un primo colpo per anticipare la concorrenza bianconera.

La Juventus, però, si era già mossa in precedenza e ad oggi, mercoledì 26 agosto, ha una posizione di vantaggio nella corsa al centrocampista.

Il pressing della Juve resta forte. I bianconeri continuano a lavorare con l’entourage del giocatore e stanno cercando di arrivare a dama. A spingere per l’operazione c’è anche Luciano Spalletti, che considera l’ex Milan un elemento importante per completare il centrocampo e vorrebbe averlo a disposizione il prima possibile. La proposta bianconera è già delineata: due anni di contratto, con un’opzione per una terza stagione.

Dall’altra parte, la Roma è uscita allo scoperto. L’incontro con l’agente di Kessie rappresenta un segnale chiaro della volontà di inserirsi nella trattativa. La Juventus conserva il vantaggio accumulato grazie alle mosse anticipate, ma il blitz giallorosso ha cambiato lo scenario e adesso ogni passo può diventare determinante. Se i bianconeri scegliessero di aspettare, i giallorossi potrebbero guadagnare terreno. Se invece la Juve deciderà di forzare l’operazione, la trattativa potrebbe chiudersi in breve. In ogni caso, il ritorno del centrocampista ivoriano in Serie A è sempre più vicino.

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