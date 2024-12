Kate Middleton rompe il silenzio dopo mesi sulla sua battaglia contro il cancro: tutti commossi

Kate Middleton ha finalmente parlato in pubblico apertamente della sua lunga battaglia contro il cancro, commuovendo tutti.

La Principessa Kate Middleton ha fatto la tanto attesa apparizione ai Canti di Natale in onore del Together at Christmas, un evento da lei organizzato a cadenza annuale e che ha sempre rappresentato molto per la Royal Family. Un’occasione di ritrovo per tutta la famiglia, un modo per esprimere gratitudine per ciò che si è ricevuto durante l’anno ed esprimere le speranze per il futuro.

Kate non ha mai mancato al Together at Christmas e neanche quest’anno ha voluto farlo, facendo la sua comparsa avvolta in un magnifico cappotto rosso firmato Alexander McQueen (riciclato) e accompagnata dai tre figli amatissimi e dal marito William. Durante il discorso tenuto nel corso dell’evento, Kate ha voluto aprire il suo cuore sul difficile anno passato, parlando per la prima volta in pubblico del male che l’ha afflitta.

Kate e l’ammissione commovente sul cancro che ha commosso tutti

Nel suo sentito discorso, Kate ha fatto riferimento alla cerimonia dei Canti di Natale dell’anno scorso, ammettendo che mai si sarebbe aspettata di vivere un anno difficile come quello che si sta per concludere. Come si legge sul Mirror britannico, “La principessa del Galles ha dichiarato che durante la cerimonia dei canti natalizi dell’anno scorso “non sapeva” cosa le avrebbe riservato il 2024 quando è arrivata per ospitare il suo quarto evento annuale all’Abbazia di Westminster”.

Un fulmine a ciel sereno pr Kate che però ha saputo affrontare la difficilissima sfida con molta forza e coraggio, attorniata dalle persone più care. Impossibile non commuoversi di fronte alle parole della Principessa, che nel corso del prossimo anno dovrebbe tornare a svolgere le sue normali mansioni a pieno regime.

Un’ora prima dell’inizio della cerimonia dei Canti di Natale, Kate è arrivata da sola per salutare gli ospiti e fare un veloce giro di ricognizione nella location. Ha poi incontrato la cantante Paloma Faith, che ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà alla Principessa Kate dopo le tante terapie faticose a cui si è sottoposta. “Non sapevo che l’anno scorso a quest’ora sarebbe stato l’anno che ho appena trascorso”, avrebbe risposto Kate.

Pochi giorni fa Kate aveva incantato tutti presentandosi alla cerimonia di accoglienza dello sceicco del Qatar insieme al marito William, indossando un meraviglioso capotto bordeaux e un cappellino abbinato. In quell’occasione era apparsa molto seria e concentrata, stavolta invece il pubblico ha potuto vederla più rilassata a un evento decisamente più “leggero”. E il suo sorriso, mantenuto per tutto l’arco della cerimonia, ha dato speranza a tutti.