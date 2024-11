Kate Middleton non finiscono i guai, tutta colpa della sorella Pippa Middleton

Non finiscono i guai in casa Royal, la Principessa Kate Middleton nel mirino dei tabloid per colpa della sorella.

La vita di Kate Middleton, sempre sotto i riflettori per il suo ruolo all’interno della famiglia reale britannica, si trova ora ad affrontare nuove sfide che riguardano direttamente sua sorella Pippa. Quest’ultima, insieme al marito James Matthews, ha recentemente preso una decisione che ha scatenato non poche polemiche nella comunità del West Berkshire. La coppia si è trasferita in una vasta proprietà di 58 ettari nella tenuta di Kintbury, un luogo idilliaco che ora sembra essere al centro di un acceso dibattito.

Il trasferimento in campagna avrebbe potuto rappresentare per Pippa e James un ritorno alla tranquillità e alla vita privata. Tuttavia, la decisione di chiudere l’accesso a un viottolo precedentemente utilizzato dai residenti della zona ha suscitato l’ira della comunità locale. Il cartello “Vietato l’ingresso” e “Proprietà privata” apposto all’ingresso del vialetto ha infatti interrotto una tradizione lunga decenni.

Kate Middleton, guai per la sorella della Principessa

La reazione dei vicini non si è fatta attendere. L’associazione West Berkshire Ramblers, rappresentante gli interessi dei pedoni locali, ha richiesto un ordine di modifica definitiva della mappa per riaffermare il diritto di accesso pubblico al sentiero. Questa mossa legale mira a proteggere le tradizioni locali e garantire la sicurezza dei pedoni costretti ora a deviare su strade più pericolose.

James Matthews nel marzo 2024 aveva presentato al West Berkshire Council una dichiarazione con cui delimitava il suo terreno privato escludendo così la strada dall’accessibilità pubblica. Tale azione ha sollevato questioni legali complesse relative ai diritti d’uso del suolo e ai percorsi pubblici storici.

Il presidente dell’associazione West Berkshire Ramblers, Eugene Futcher, sottolineando l’esistenza di testimonianze dell’utilizzo pubblico del sentiero fin dagli anni ’60, evidenzia come questo caso sollevi importanti questioni legali riguardanti i diritti d’accesso alle terre private. Secondo la legge sui terreni agricoli del 1981, se viene dimostrato che un sentiero è stato utilizzato pubblicamente per oltre 20 anni può essere rivendicato come diritto di passaggio pubblico.

Questa situazione mette in luce le complessità delle normative sul diritto d’uso dei terreni in Inghilterra e solleva interrogativi sulla possibilità per i proprietari terrieri di modificare unilateralmente l’utilizzo delle vie storiche senza considerare le implicazioni sulla comunità locale.

Mentre Kate Middleton continua a gestire gli impegni reali con la consueta grazia ed equilibrio, questa vicenda mette in evidenza come anche i membri della famiglia estesa siano soggetti a scrutini pubblici, quando le loro decisione private hanno ripercussioni sulla collettività. La controversia tra Pippa Middleton ed i residenti di West Berkshire rappresenta quindi non solo una disputa legale sui diritti d’accesso ma anche uno spaccato più ampio sulle tensioni tra interessi privati ed esigenze collettive nelle società contemporanee.