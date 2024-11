Kate Middleton insultata per l’aspetto fisico da una star della tv: le parole raggelanti

Dopo la lunga e sconvolgente lotta contro il cancro, la Principessa del Galles Kate Middleton ha anche dovuto far fronte a agghiaccianti critiche sul suo aspetto.

Kate Middleton è tornata finalmente, dopo molti mesi, agli impegni ufficiali per la gioia dei suoi sudditi e dei fan sparsi in tutto il mondo. La bella e amata Principessa ha fatto la sua trionfale apparizione al Remembrance Event, accanto al suocero Carl. Alle prese, anche lui, con un cancro. Kate è apparsa sorridente come al solito, anche se naturalmente segnata dalle fatiche degli ultimi mesi.

Nessuno si sarebbe aspettato, dopo tanto dolore e tribolazioni, che la Principessa venisse attaccata duramente per via del suo aspetto fisico. A rilasciare commenti a dir poco inappropriati è stata una nota conduttrice tv che si è poi immediatamente scusata per quanto detto. Ma le sue parole hanno indignato l’intero popolo del web.

Kate Middleton insultata pesantemente: parole difficili da dimenticare

A fare quei commenti inappropriati è stata la conduttrice ed ex gieffina britannica Narinder Kaur, che ha scritto su X: “Domanda sincera: perché Kate è invecchiata così tanto? Non ha solo 42 anni? È una fumatrice? È l’unica spiegazione”. E ha aggiunto: “Mio fratello aveva il cancro… non è invecchiato così”.

Parole davvero agghiaccianti che hanno suscitato un’ondata di commenti di disapprovazione online. Tutti hanno descritto i commenti come “terribili” e “disgustosi”. Kaur si è poi immediatamente scusata per le sue parole, scrivendo: “Ho pubblicato un tweet stupido. Non era mia intenzione, la mia intenzione non era quella di essere malizioso o cattivo o altro”.

Di certo per Kate si è trattato di un evento molto importante e significativo nel suo percorso di guarigione. La Principessa è arrivata avvolta in un elegante abito nero e spilla floreale, con i capelli racconti in uno chignon elegante dietro la nuca. Accanto a lei c’era l’amatissimo marito William, che negli scorsi giorni ha ammesso che il 2024 stato l’anno più difficile della sua vita a causa dei problemi di salute che hanno colpito il padre e la moglie.

Il Principe si è però dimostrato un marito e un padre amorevole per Kate e i suoi tre figli, aiutando la moglie in ogni modo durante il suo percorso di cura. Un comportamento che ha destato l’ammirazione dei fan dei Royal di tutto il mondo. E guardandoli insieme non si può non notare il grande amore tra loro che pare essersi addirittura rafforzato nei mesi della malattia.