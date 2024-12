Kate Middleton incanta al Together at Christmas: un dettaglio è mozzafiato e svela il suo grande cuore

Kate Middleton è tornata ieri in pubblico per il Together at Christmas e solo chi la conosce bene ha notato un dettaglio che svela tutto di lei.

La Principessa del Galles è tornata, più bella e luminosa che mai. Kate Middleton ha fatto la sua comparsa ai tanto attesi canti di Natale tenutisi in occasione del Together at Christmas. Un evento molto importante per Kate, che ogni anno lo cura con attenzione. La Principessa ha fatto la sua comparsa insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis e al marito William avvolta in un lungo cappotto rosso fuoco a tema natalizio e un fiocco nero al collo. La Principessa è apparsa in forma smagliante, con il viso più disteso e rilassato rispetto alla sua ultima comparsa in pubblico.

Il cappotto rosso fuoco di Kate ha subito catturato l’attenzione di tutti i presenti, dopotutto Kate come al solito ha saputo portarlo con la grande eleganza che la contaddistingue. Tuttavia solo in pochissimi si sono accorti del dettaglio nel lussuoso capo d’abbigliamento che ha fatto davvero la differenza. E che ha anora una volta sottolineato il grande cuore di Kate.

Kate Middleton e il dettaglio del cappotto che ha commosso tutti

Solo i fan più accorti hanno notato che Kate aveva già indossato quel cappotto in passato e l’ha “riciclato” per l’importante occasione. Il Daily Express britannico ha riportato una serie di commenti dei fan di Kate e e della Royal Family pieni di entusiasmo per la scelta del cappotto firmato Alexander McQueen.

“Sapevo che avrebbe indossato il rosso e quel cappotto lo avevo intuito. Sembra così elegante”, ha scrtto uno dei fan. “Adoro questo look su di lei”, ha aggiunto un altro. Mentre un secondo ha scritto: “Adoro quel cappotto su Kate da quando lo ha indossato in Galles un paio di anni fa”. Nel 2020 infatti la Principessa aveva indossato l’appariscente cappotto nel corso di un evento tenutosi al Castello di Cardiff, abbinandolo a una sciarpa tartan.

Non si è comunque trattato del primo re-wearing di Kate. Già in passato la Principessa si è distinta per la sua attenzione al riciclo ed è una scelta che prende spesso per sostenere l’ambiente e dare il buon esempio. Non c’è da meravigliarsi che si sia guadagnata nel corso degli anni l’ammirazione e il rispetto di così tante persone in tutto il mondo…