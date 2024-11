Kate Middleton, che succede, salta anche l’evento attesissimo: le ultime notizie sulla Principessa

I sudditi sono rimasti delusi nel notare l’assenza della Principessa del Galles, ma perché Kate Middleton non c’era al grande evento?

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha deciso di non partecipare al recente ricevimento di Buckingham Palace dedicato al corpo diplomatico.

Questa scelta ha sorpreso molti, considerando la sua presenza costante e significativa in eventi simili in passato. Tuttavia, le ragioni dietro questa decisione sono profondamente comprensibili e rispecchiano un momento delicato nella vita della Principessa.

Kate Middleton salta l’evento, cosa sta succedendo

Kate Middleton ha affrontato una sfida impegnativa negli ultimi mesi, combattendo contro il cancro e sottoponendosi a cicli di chemioterapia. Nonostante la fine dei trattamenti, la ripresa non è stata immediata né semplice. La Principessa ha manifestato l’intenzione di riprendere gradualmente i suoi impegni pubblici, seguendo sempre le indicazioni del suo team medico. La sua assenza al gala è quindi un segnale della necessità di preservare le sue energie e garantire una completa guarigione.

Nonostante l’assenza al ricevimento per il corpo diplomatico, Kate non si è completamente allontanata dalla scena pubblica. Ha partecipato con dignità agli eventi del Remembrance Day, dimostrando ancora una volta il suo impegno nei confronti dei doveri reali e della nazione. Inoltre, sta organizzando personalmente un concerto di Natale che si terrà all’Abbazia di Westminster il prossimo 6 dicembre, segno evidente del suo desiderio di rimanere attiva pur nel rispetto dei propri limiti fisici.

Il Principe William ha rappresentato da solo la coppia reale durante il banchetto a Buckingham Palace. L’evento si è svolto in anticipo quest’anno per accogliere lo sceicco del Qatar in visita a Londra nei primi giorni di dicembre. Il ricevimento prevede momenti formali come l’aperitivo e la cena a buffet seguita da un ballo; tradizioni alle quali i membri senior della Famiglia Reale partecipano attivamente.

Durante lo stesso evento, la Regina Camilla ha fatto la sua apparizione indossando un elegante abito lungo in velluto blu firmato Fiona Clare. Ha abbinato alla sua tenuta una tiara particolarmente significativa: quella con acquamarine e diamanti appartenuta alla Regina Elisabetta II. Questa scelta non solo conferma lo stile impeccabile della Regina ma anche l’intenso legame che continua ad esistere tra i membri della famiglia reale britannica e i loro preziosissimi gioielli storici.