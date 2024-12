Kate Middleton, arriva la notizia più bella poco prima di Natale: si commuovono tutti

Kate Middleton ha ricevuto un tributo commovente proprio pochi giorni prima di Natale. Ecco di cosa si tratta e perché è un vero onore.

Di sicuro è stato un anno molto difficile e travagliato per la Principessa Kate. La bellissima e amatissima moglie del Principe William ha comunicato lo scorso marzo di soffrire di una forma di cancro, che ha combattuto con forza per mesi. La Principessa ha da poco finito le terapie e ha festeggiato a settembre la libertà ritrovata con un video commovente di lei e William con i figli durante una gita in campagna.

Sebbene abbia dovuto disertare molte cerimonie pubbliche a causa del suo male, Kate sta cominciando a presentarsi sempre più spesso in pubblico. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista – sempre bellissima e impeccabile – a diversi eventi in cui ha accompaganto il marito William. Dall’incotro con lo sceicco del Qatar alla festa di Natale tenutasi solo pochi giorni fa. In cui ha mostrato a tutti il suo ben noto sorriso gentile circondata dalla sua famiglia. E ora per lei è arrivato un riconoscimenti davvero importante, un tributo di alto livello poco prima di Natale.

Kate Middleton onorata: arriva per lei il premio più importante

La Principessa Kate è stata candidata insieme ad altri nove candidati dalla rivista TIME al premio per la “persona dell’anno” 2024. Un riconoscimento di immensa importanza, riservato solo alle personalità più carismatiche al mondo. Si legge sul Mirror: “TIME afferma che il nome della principessa sulla lista arriva dopo che “ha fatto notizia a livello internazionale quest’anno e ha acceso un dibattito sulla privacy e la salute per le figure pubbliche”.

Tra gli altri candidati figurano nomi importanti tra cui Kamala Harris ed Elon Musk, che hanno avuto un ruolo di primo piano nelle scorse elezioni presidenziali americane. Quel che è certo è che saranno in molti quelli che decideranno di sostenere Kate in questa sorta di “gara”. Kate, d’altronde, ha saputo essere un punto di riferimento per molti di coloro che si trovano in una situazione di salute difficile, ha dato a tutti conforto pur soffrendo di un male molto serio.

Intanto, si dice che Kate e William passeranno il Natale insieme a Carlo e Camilla, volendo stare il più possibile uniti come grande famiglia dopo le peripezie che hanno dovuto affrontare nel corso del 2024. Con loro ci sarà anche Tom, il figlio di Camilla, che vorrebbe restare vicino alla madre dopo la polmonite di cui ha sofferto a lungo.