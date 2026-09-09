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Kata, procura di Firenze chiede archiviazione dell’inchiesta per la bimba scomparsa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Kataleya Mia Alvarez Chicclo, detta Kata, la bambina peruviana di cinque anni sparita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di via Maragliano, all’epoca occupato abusvivamente da oltre cento persone di varie nazionalità. Nel fascicolo erano indagati i due zii, Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo. A entrambi era contestato il sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre sui due gravavano anche altre accuse. 

Le indagini avevano esaminato diverse piste, comprese quelle legate ai conflitti per la gestione delle stanze e a possibili attività criminali all’interno della struttura. Le telecamere avevano ripreso Kata nel cortile, senza però documentarne l’uscita dall’edificio. 

Nella richiesta, firmata dalla pubblico ministero Christine Von Borries e dalla procuratrice capo Rosa Volpe, si evidenzia che non sono emersi elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio né per individuare eventuali altri responsabili. Anche le contestazioni aggiuntive rivolte agli zii non avrebbero trovato riscontri probatori. A oltre tre anni dalla scomparsa, il caso resta dunque senza una soluzione e la sorte della bambina continua a essere un mistero. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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