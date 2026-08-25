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Juventus, Yildiz si opera? Tutte le piste per sostituirlo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Kenan Yildiz si opera? L’infortunio dell’attaccante turco mette in ansia la Juventus, che può tornare sul mercato per regalare a Spalletti non nuovo esterno offensivo, visto che il problema al piede accusato da Yildiz a Frosinone, nella partita valida per la prima giornata di Serie A e vinta dai bianconeri 1-0, potrebbe tenerlo fuori per diversi mesi. 

Il giocatore già nella giornata di ieri si è sottoposto ad accertamenti al piede sinistro con esito preoccupante: Yildiz rischia un lungo stop. Secondo quanto emerso dal JMedical infatti, il calciatore turco potrebbe essere costretto a restare fuori dal campo per diversi mesi, con i tempi di recupero che si dovrebbero stimare in 2-3 mesi. Il club sta valutando il percorso migliore per il suo recupero, non escludendo l’opzione operazione per provare ad accelerare il rientro. 

Intanto si riapre il fronte mercato, con la dirigenza bianconera che potrebbe decidere di tornare a fare acquisti nel reparto offensivo, dopo aver accolto Kolo Muani e Alajbegovic, per ovviare al ko di Yildiz: un nome sul taccuino è quello di Mateta del Crystal Palace, più centravanti che esterno con Spalletti che, in caso di sbarco a Torino, potrebbe cambiare modulo. Un’altra opzione può essere il rilancio di Nico Gonzalez, tornato dal prestito all’Atletico Madrid e finora considerato in uscita. 

 

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