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Juventus, ufficiale l’arrivo di Vicario in prestito dal Tottenham

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027”. Con una nota sul proprio sito ufficiale la Juventus ufficializza l’arrivo del nuovo portiere titolare. “Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A – dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda – affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus. Benvenuto in bianconero, Guglielmo!”. Al termine del prestito il club bianconero avrà il diritto di riscattare il 29enne estremo difensore per 8 milioni di euro, più 2 di bonus.
 

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