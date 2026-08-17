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Juventus-Juventus Next Gen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Amichevole in famiglia per la Juventus. Oggi, lunedì 17 agosto, i bianconeri sfidano la Juventus Next Gen – in diretta tv e streaming – nel tradizionale appuntamento che chiude il precampionato della squadra di Spalletti, impegnata il prossimo weekend nella prima giornata di Serie A contro il Frosinone. 

 

L’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino: 

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie; Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti. 

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco, Brugarello, Verde, Savio, Macca, Merola, Vallana, Leone, Konate, Licina, Guerra. All. Brambilla. 

 

Juventus-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile in smart tv, ma anche sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app di SkyGo e su NOW. 

 

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