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Juve-Inter, oggi amichevole in Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo e oggi, sabato 8 agosto, affronta la Juventus in un’amichevole di lusso all’Optus Stadium di Perth, in Australia. Per la squadra di Chivu, reduce dal pareggio contro il Milan, sarà l’ultima partita della tournée australiana. Quinto test estivo per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo il pari contro il Basilea ha battuto Standard Liegi, Nizza e Chelsea. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Inter, in campo oggi alle 13 ora italiana: 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Miretti, Boga; Milik. All. Spalletti 

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Iddrissou, Esposito. All. Chivu 

L’amichevole tra Juve e Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go, NOW, Juventus TV, Inter TV e OneFootball. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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