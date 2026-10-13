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Juve-CR7, la battaglia continua: club bianconero va in Cassazione per la questione stipendi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Non trova ancora la parola fine la contesa giudiziaria tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, che va avanti dal 2021. Al centro della disputa c’è la celebre “Carta Ronaldo”, il documento emerso durante la pandemia nell’ambito della manovra stipendi con cui i vertici bianconeri pattuirono un debito residuo di 19,5 milioni di euro con il portoghese, poi ceduto al Manchester United senza saldare la cifra. Dopo il lodo arbitrale dell’aprile 2024 (che assegnò al fuoriclasse la metà della somma, circa 9,8 milioni) e la successiva conferma del Giudice del Lavoro di Torino lo scorso gennaio, il club torinese ha deciso di non arrendersi. Nella relazione di bilancio 2025-26, la Juventus ha infatti ufficializzato la presentazione del ricorso in Cassazione, notificato a marzo 2026 e ora in attesa di udienza, precisando al contempo che gli impatti economici della vicenda risultano già accantonati e non graveranno sui bilanci futuri. 

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