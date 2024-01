Julia Roberts e le scene di nudo: “Ecco perché ho sempre detto no”

(Adnkronos) – Mai scene di nudo in 35 anni di carriera e un film, 'Nottingh Hill', definito "imbarazzante" che non avrebbe voluto fare. Julia Roberts, 56 anni meravigliosamente portati, si confessa in un'intervista a British Vogue. "Non critico le scelte degli altri, ma per me quella di non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile dal punto di vista fisico è una scelta che faccio per me stessa" ha detto, rivelando inoltre a Curtis che non avrebbe voluto accettare il ruolo da protagonista in 'Nottingh Hill' dove interpreta un'attrice cinematografica al fianco di Hugh Grant: "Onestamente, una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare è stato il tuo film, interpretare un'attrice cinematografica", ha detto Roberts, svelando di essere molto "a disagio! Voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte, ma stavo per non accettare la parte perché sembrava così imbarazzante. Non sapevo nemmeno come recitare quel personaggio". Tornando alle scene di nudo, Julia Roberts, resa celebre da 'Pretty Woman' in cui recitava accanto a Richard Gere nel ruolo di una prostituta, aveva una controfigura in alcune scene del film. L'attrice Premio Oscar ha anche chiesto che fosse cambiata una scena di sesso in 'Duplicity' del 2009: "Non è proprio quello che faccio, quindi se mi chiedi di farlo, devi aspettarti che chieda di cambiarlo. Sai, essendo mamma di tre figli, mi sento così", ha detto Roberts, definendosi "molto schietta". "Penso di parlare molto chiaramente", ha aggiunto l'attrice, che ha osservato però come questa sua schiettezza possa non essere accettata da tutti: "Ci sono molte persone al mondo che non la accettano così facilmente, e può sembrare davvero duro, anche se mi sento come se fossi semplicemente onesta e dicessi soltanto: 'Questo è come la vedo io'. Cerco di non essere mai scortese", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

