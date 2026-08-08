Joe Biden, il figlio Hunter rivela: “Il cancro di mio padre si è diffuso alle ossa, è molto doloroso”

(Adnkronos) – “Il cancro” alla prostata dell’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden “si è diffuso. Ha raggiunto le ossa e oltre. È molto doloroso. E il dolore è davvero insopportabile”. Ad affermarlo, in un’intervista alla ‘Bbc’, è Hunter Biden, che parla della malattia del padre. “Mio padre, ancora oggi, è il centro della nostra famiglia”, ha detto. “È il miglior padre, il miglior marito e il miglior nonno. L’unica cosa che posso dire riguardo a mio padre e alla sua salute in questo momento è che vorrei che si lamentasse di più”.

Durante l’intervista, Hunter Biden ha anche detto al canale tv britannico di essere “la persona più privilegiata che esista” dopo aver ricevuto dal padre la grazia presidenziale. Parlando della grazia concessa nel 2024 Hunter Biden, riconoscendo che quella decisione non è stata una buona scelta per l’America né per l’eredità politica di suo padre, si chiede che “cosa avreste pensato di mio padre se non avesse fatto questo per me? È qualcosa che può essere facilmente criticato, e a buon motivo. Non è giusto… Tutto ciò che so è che sono grato che l’abbia fatto per me”. Hunter Biden ha sostenuto alla Bbc che, alla fine, suo padre abbia agito per il timore che lui potesse diventare un bersaglio durante l’imminente amministrazione di Donald Trump. La grazia riguardava la condanna federale per il possesso di un’arma da fuoco, il procedimento per evasione fiscale nel quale si era dichiarato colpevole e qualsiasi reato federale commesso tra il 2014 e il 2024.

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