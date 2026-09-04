Joe Bastianich torna al timone di ‘Foodish’, dal 7 settembre 2026 su Tv8 e Sky

(Adnkronos) – Nuova stagione e nuovi dilemmi: dove si mangia la miglior fregola della Sardegna? O le migliori bombette pugliesi? Ancora una volta ci viene in soccorso ‘Foodish’, la produzione originale firmata Banijay Italia, con le nuove puntate dal 7 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, in prima visione su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Saldamente al timone del programma l’istrionico Joe Bastianich, che ci guiderà nella scoperta del panorama gastronomico del Belpaese.

Accompagnato dall’ormai insostituibile Vittorio, Joe viaggerà ancora in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di nuovi ospiti, diversi in ogni puntata e provenienti dai luoghi dove si disputerà la sfida o esperti del piatto in gara. Tra gli ospiti di questa stagione Massimo Giletti, Maddalena Corvaglia, Adriano Pappalardo, Paola Barale, Juri Chechi, Elenoire Casalegno, Jerry Calà, DJ Ringo, Rebecca Staffelli, Francesco Pannofino, Raffaella Fico, Giorgio Mastrota, Estefania Bernal, Roberto Di Pinto, Anna Zhang, Awed e tanti altri.

Joe e il suo ospite assaggeranno quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10 per decretare la migliore in città, la ricetta più Foodish! Tra i piatti in gara in questa stagione ci saranno fregola, culurgiones, involtini orientali, bombette pugliesi, grigliata di pesce, piadina notturna, Caesar salad, pizza classica, trippa, sciatt, fritto misto alla piemontese, tapas, gnocchi alla sorrentina, polpette veg, brasato, pizzoccheri, avocado toast e tanti altri, per orientarsi al meglio nel mondo gastronomico regionale. In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Come nelle passate edizioni, il primo partecipante indosserà di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, potrà conservare in caso di vittoria o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida, chi rimarrà col grembiule indosso si aggiudicherà il titolo di più Foodish e riceverà un contributo economico, un’assicurazione per tutelare la propria attività, una targa e la possibilità di apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale.

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