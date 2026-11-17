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Rafael Jodar e la ‘solitudine’ dei numeri primi. Alle Atp Finals, come ormai da abitudine, il tennista spagnolo si presenta affiancato soltanto da Rafael Jodar Senior. E le immagini, dal Torneo dei Maestri, diventano virali anche nel match di oggi, martedì 17 novembre, contro Arthur Fils. Il motivo? Quella del papà-coach è una presenza fondamentale ma silenziosa nell’angolo dello spagnolo, cresciuto soltanto con i consigli di quella che è la sua guida da sempre. Il suo unico accompagnatore nel circuito.

In questo 2026 che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale, Jodar è tornato sul tema a più riprese: “Papà – ha detto per esempio qualche mese fa – è il mio allenatore e il mio manager fin da quando ero bambino. Siamo una cosa sola ed è una routine che funziona”. Nella presenza solitaria di Rafael Jodar Senior all’angolo, c’è anche un po’ di scaramanzia: “Guardo sempre verso il box e lui è l’unico lì, ciò rende tutto molto più semplice. Mi dà ottimi consigli e la sua presenza rende tutto più facile”. Si è visto bene in questo 2026.

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