Jensen Huang caduto nella ‘trappola al miele’? Tra sesso, seduzione e ricatti: ecco come funziona

(Adnkronos) – La seduzione come arma di spionaggio, tra relazioni segrete, ricatti e informazioni riservate. È la cosiddetta ‘honey trap’ (trappola al miele), una tecnica utilizzata dai servizi segreti di tutto il mondo, tornata al centro dell’attenzione con il caso che coinvolge Jensen Huang, il numero uno di Nvidia, e la presunta spia cinese Alice Huang. Lo scrive la Cnn tracciando un paragone con un film di James Bond: una donna bellissima e misteriosa che usa il suo fascino per avvicinarsi a una vittima ignara, fingendo affetto mentre estorce informazioni preziose. Non si tratta solo di un cliché dei thriller di spionaggio, ma come nota la Cnn ha una lunga storia e continua a essere utilizzato dalle spie di tutto il mondo.

Nel caso di Huang, molti dettagli, spiega l’emittente, rimangono ancora poco chiari. Ad esempio come e quando Alice Huang potrebbe essere stata reclutata dai servizi segreti cinesi e quali informazioni siano state divulgate. Pechino ha definito le accuse di spionaggio a suo favore “speculazioni infondate”, ma la vicenda ha gravi implicazioni che vanno ben oltre Nvidia e Jensen Huang, soprattutto nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, grandi rivali nella corsa al dominio dell’intelligenza artificiale.

“La mancanza di giudizio di un Ceo di una delle aziende più importanti al mondo che ha una relazione con una persona che si presume sia un agente del Partito Comunista è davvero sconcertante”, ha affermato Isaac Stone Fish, fondatore della società di business intelligence Strategy Risks. ”Forse non le ha mai rivelato alcuna informazione importante. Ma è l’esistenza stessa di quella relazione a costituire un problema”, ha aggiunto. In ogni caso Huang è solo l’ultima di numerose personalità di spicco che sono cadute vittime di operazioni di intelligence basate sulla tecnica del “honey trap”. Perché la cosiddetta trappola al miele è “uno dei trucchi più antichi” dello spionaggio e continua a essere “incredibilmente comune”, soprattutto tra gli agenti cinesi e russi, ha affermato Stone Fish.

I servizi segreti di ogni paese prendono di mira gli individui che potrebbero avere accesso a informazioni importanti, ha spiegato alla Cnn John Sipher, ex ufficiale dei servizi segreti della Cia che ha prestato servizio in Asia e in Europa e che ora è ricercatore senior presso il Michael V. Hayden Center for Intelligence, Policy and International Security. I governi autoritari sono quelli che più riescono a spingere gli agenti ad accettare missioni impegnative che implicano sesso e romanticismo. “Ciò che i cinesi, i russi e altri possono fare è usare molta più manipolazione e pressione” per reclutare una spia, ha detto Sipher. “Possono dire: ‘Ascolta, non ti lasceremo tornare a casa, o non potrai vedere la tua famiglia, a meno che tu non collabori con noi'”, ha notato.

Esistono molti modi per tendere una trappola al miele. Tra questi, quello di attirare la vittima in una situazione compromettente, per poi ricattarla o minacciarla. Ad esempio, se la vittima frequenta un bordello o ha rapporti sessuali con una prostituta, un’agenzia di intelligence “interviene e dice: ‘Beh, possiamo arrestarti oppure puoi aiutarci'”, ha affermato Peter Mattis, presidente della Jamestown Foundation, un think tank di Washington specializzato in politica della difesa.

Il metodo che più spesso è rappresentato nei film, ma meno comune nella vita reale, consiste in un agente straniero che si avvicina al bersaglio con l’intento di sedurlo e sfruttarlo fin dall’inizio, ha affermato Sipher. Un esempio è quello di un’agente del Mossad, che si spacciava per la turista americana “Cindy”, che sedusse e poi rapì l’ex tecnico nucleare Mordechai Vanunu, che aveva rivelato alla stampa britannica i segreti del programma nucleare israeliano.

Lo scenario più probabile prevede che un uomo o una donna instaura spontaneamente una relazione con qualcuno di interesse per un servizio di intelligence. L’agenzia viene a conoscenza di tale relazione e recluta la persona, tramite incentivi o coercizione, per raccogliere informazioni dal soggetto in questione. Queste tattiche hanno origini antiche: la Germania dell’Est, ad esempio, addestrava uomini belli e affascinanti per farne delle “spie Romeo” durante la Guerra Fredda. Secondo Sipher, i russi lo facevano “di continuo” in quel periodo, inviando agenti, sia uomini sia donne, a bussare alle porte degli hotel di diplomatici o giornalisti occidentali.

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