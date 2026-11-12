Jannik Sinner e l’intervento alle tonsille, ecco quando toglierle e perché

(Adnkronos) – “Qualche settimana fa ho tolto le tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede anche dal viso, che è piuttosto scavato”. Nell’ultima puntata di ‘Jannik Sinner Unfiltered’, format lanciato dall’ex numero 1 del tennis mondiale sul suo canale Youtube, il campione – che proprio a causa di una tonsillite aveva dato forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024 – rivela di essersi sottoposto all’intervento e spiega che anche per questo “ho perso molto peso, molti muscoli”. La telecamera segue Sinner alle prese con il percorso di riabilitazione già intrapreso per l’infortunio al ginocchio che lo ha fermato dopo Wimbledon 2026. “Lavoriamo ogni giorno per rimettere su massa muscolare”, dice. L’obiettivo è scendere in campo a gennaio per gli Australian Open 2027 e, archiviata anche l’operazione alle tonsille, “stiamo facendo tutto il possibile per cercare di tornare ancora più forti di prima. Speriamo – aggiunge l’azzurro – che questa sia stata la decisione giusta”. Ma quando un giovane adulto come Sinner, 25 anni, dovrebbe valutare la tonsillectomia? E in generale, da piccoli o meno, le tonsille è meglio rimuoverle o tenerle? E perché? L’Adnkronos Salute lo ha chiesto a Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano.

“Per molti anni – spiega il medico – togliere le tonsille è stato un intervento piuttosto frequente, soprattutto nei bambini. Oggi l’approccio è cambiato: sappiamo che le tonsille non sono organi inutili, ma fanno parte del nostro sistema immunitario e rappresentano una delle prime barriere di difesa nei confronti dei microrganismi che entrano attraverso la bocca e il naso. Il principio fondamentale è quindi molto semplice: le tonsille non vanno tolte per abitudine o per prevenire genericamente le infezioni, ma soltanto quando esistono precise indicazioni cliniche. Non bisogna però nemmeno considerarle intoccabili: in alcune situazioni la loro rimozione può migliorare significativamente la salute e la qualità della vita”. Ma allora le tonsille si possono togliere anche da grandi? Se “nei bambini le indicazioni più frequenti” a operare “riguardano le infezioni ricorrenti e un’ostruzione respiratoria, spesso associata all’ipertrofia delle adenoidi, negli adulti la tonsillectomia viene presa in considerazione soprattutto per tonsilliti ricorrenti particolarmente invalidanti, complicanze infettive, problemi ostruttivi selezionati o sospette lesioni tonsillari”, risponde Pregliasco.

La debilitazione post-intervento raccontata da Sinner non sorprende l’esperto. Innanzitutto, chiarisce, “la tonsillectomia è un intervento consolidato, generalmente sicuro, ma non è una procedura banale. Viene eseguita in anestesia generale e comporta un periodo di recupero durante il quale possono comparire dolore alla gola, difficoltà a deglutire e riduzione dell’alimentazione. La complicanza più importante è il sanguinamento postoperatorio, che può manifestarsi anche diversi giorni dopo l’intervento e richiede una valutazione urgente. È quindi essenziale che la decisione sia condivisa” con il medico di riferimento, anche per essere consapevoli di “benefici, rischi e decorso postoperatorio”. Inoltre, “negli adulti il decorso postoperatorio può essere più doloroso e il recupero più impegnativo. Per questo la valutazione dei benefici rispetto ai rischi deve essere particolarmente attenta”, sottolinea il camice bianco che porta un esempio: “Una tonsilla persistentemente ingrossata da un solo lato, soprattutto se accompagnata da ulcerazioni, sanguinamento o linfonodi cervicali, richiede una valutazione specialistica per escludere patologie diverse dalle comuni infezioni”.

Pregliasco comincia dall’Abc. A cosa servono le tonsille? “Le tonsille palatine – descrive – sono costituite da tessuto linfatico e partecipano al riconoscimento di virus, batteri e altri antigeni, contribuendo alla maturazione della risposta immunitaria, soprattutto nei primi anni di vita. Sono particolarmente attive durante l’infanzia, quando il sistema immunitario sta imparando a riconoscere i numerosi microrganismi con cui viene a contatto. Con la crescita, la loro importanza relativa diminuisce e altre strutture del sistema immunitario continuano a svolgere le medesime funzioni di difesa. Questo significa che togliere le tonsille, quando necessario, non equivale a privare l’organismo delle sue difese immunitarie. Non esistono prove convincenti che una tonsillectomia correttamente indicata determini una compromissione clinicamente significativa dell’immunità”, precisa il medico. Oltre che ‘sentinelle del corpo’, però, le tonsille possono anche essere “sede di infezioni ricorrenti e, in alcuni casi, di complicanze come l’ascesso peritonsillare”. Ma “occorre fare attenzione al concetto di tonsille malate: la presenza di placche occasionali, tonsilliti o alitosi non significa automaticamente che sia necessario operare. Anche la positività di un tampone per streptococco deve essere interpretata nel contesto clinico – raccomanda lo specialista – perché alcune persone possono essere portatrici del batterio senza avere un’infezione attiva”.

Quindi quando è opportuno togliere le tonsille? “Le principali indicazioni sono due”, illustra l’esperto: “Le infezioni ricorrenti, particolarmente frequenti e documentate, e i problemi respiratori causati dall’ingrossamento delle tonsille. Nel caso delle tonsilliti ricorrenti, si considerano generalmente alcuni criteri orientativi: almeno 7 episodi nell’ultimo anno; almeno 5 episodi all’anno per 2 anni consecutivi; almeno 3 episodi all’anno per 3 anni consecutivi. Non basta però contare i mal di gola”, puntualizza Pregliasco. “Gli episodi devono essere clinicamente significativi e adeguatamente documentati, valutando febbre, essudato tonsillare, linfonodi cervicali e possibile infezione da streptococco. Questi numeri rappresentano riferimenti clinici, non automatismi chirurgici. Occorre considerare anche la gravità degli episodi, le assenze scolastiche, l’eventuale necessità di antibiotici, le complicanze e l’impatto sulla vita quotidiana. Un’altra indicazione importante riguarda i bambini che presentano tonsille molto voluminose, russamento abituale e soprattutto apnee ostruttive durante il sonno. In questi casi il problema non è l’infezione, ma l’ostruzione delle vie respiratorie. Le apnee possono compromettere la qualità del sonno e associarsi a difficoltà di concentrazione, alterazioni del comportamento, sonnolenza o problemi di crescita”. Dunque, “in presenza di una significativa ostruzione, l’intervento, spesso associato alla rimozione delle adenoidi, può essere particolarmente utile”.

Quando invece è meglio non operare? “Non è generalmente indicato togliere le tonsille a un bambino soltanto perché sono grandi o perché presenta 2 o 3 episodi di mal di gola durante l’inverno. Le infezioni respiratorie sono molto comuni nell’infanzia, soprattutto quando si frequentano asili e scuole”, e “la maggior parte delle faringotonsilliti è di origine virale e tende a risolversi spontaneamente”, ricorda l’esperto. Pertanto “bisogna evitare di confondere un bambino che si ammala frequentemente con un bambino che ha realmente bisogno di una tonsillectomia. In molti casi – è il consiglio – la scelta migliore è osservare l’andamento nel tempo, trattare correttamente gli episodi acuti e rivalutare periodicamente la situazione. È importante ricordare che la frequenza delle tonsilliti tende spesso a diminuire con la crescita, anche senza intervento chirurgico”.

Ma togliere le tonsille vuol dire ammalarsi meno? Pregliasco risponde che “dipende dal problema di partenza. Nei bambini con tonsilliti ricorrenti particolarmente frequenti, l’intervento può ridurre gli episodi di mal di gola, soprattutto nel periodo successivo all’operazione. Non significa però eliminare tutte le infezioni respiratorie. Raffreddori, influenza, Covid e altre infezioni virali possono verificarsi anche dopo la tonsillectomia, perché interessano strutture e meccanismi diversi. Se invece il problema principale è rappresentato dalle apnee ostruttive dovute all’ingrossamento tonsillare, il beneficio atteso riguarda soprattutto la respirazione e la qualità del sonno. È dunque fondamentale distinguere l’obiettivo dell’intervento: ridurre infezioni ricorrenti oppure risolvere un problema ostruttivo”.

Infine, quali sono i segnali che devono preoccupare i genitori? “Un bambino che russa occasionalmente durante un raffreddore non deve necessariamente destare preoccupazione. Diverso è il caso di un bambino che russa quasi tutte le notti, presenta pause respiratorie, dorme in modo agitato oppure manifesta stanchezza e difficoltà di concentrazione durante il giorno. Questi sono segnali che meritano una valutazione pediatrica e otorinolaringoiatrica. Durante un episodio acuto, invece, difficoltà respiratoria, incapacità di deglutire la saliva, marcato gonfiore della gola, difficoltà ad aprire la bocca o rapido peggioramento delle condizioni generali richiedono una valutazione urgente. Non bisogna aspettare che il problema diventi grave per chiedere assistenza”, ammonisce il medico.

“Il messaggio che vorrei dare ai genitori – conclude – è di evitare due errori opposti: togliere le tonsille troppo facilmente oppure rifiutare l’intervento anche quando è realmente necessario. Le tonsille hanno una funzione immunitaria, ma non sono indispensabili al punto da dover essere conservate a qualsiasi costo. Non si operano le tonsille perché sono grandi, ma perché provocano problemi importanti e documentati. La medicina moderna deve puntare all’appropriatezza: meno interventi inutili, ma nessun ritardo quando la chirurgia può prevenire complicanze e migliorare concretamente la qualità della vita. La scelta migliore nasce sempre da una valutazione individuale, condivisa tra pediatra, otorinolaringoiatra e famiglia”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)