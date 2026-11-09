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Jacome (The Wilson Center): “Con dialogo divergenze si superano più facilmente”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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“Queste occasioni di dialogo costruttivo e informato sono alla base dei valori condivisi che continuano a tenerci uniti. Le fondamenta su cui si basa il nostro rapporto sono molto simili e sono proprio queste occasioni di confronto a contribuire a rafforzarlo e alimentarlo.” Così Natasha Jacome, presidente e Ceo de The Wilson Center, partecipando a Roma al convegno “Classical Foundations and Moral Authority” organizzato da National Endowment for the Humanities (Neh).

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