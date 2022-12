IX Municipio, Allevamento Colli di Amatrice: “In una settimana 5 animali uccisi e 3 feriti gravemente, tra capre, pecore e vitelli”

“Chiedo alle due amministrazioni, quella municipale e quella Comunale, di non voltare le spalle a questa realtà e di supportarla in questo difficile momento che vede l’allevamento Colli di Amatrice, sull’area di Monte Cucco in XI Municipio, vicino alla Torre Righetti protagonista infelice di una sorta di mattanza notturna da parte, probabilmente, di un branco di cani randagi”.



“In poco meno di una settimana 8 capi interessati: 5 uccisi e 3 feriti gravemente, tra capre, pecore e vitelli”,



“A sostegno di questa azienda chiederò un immediato coinvolgimento delle istituzioni con una interrogazione in Municipio, Assemblea Capitolina e chiederò al deputato di collegio Onle Luciano Ciocchetti di incontrare la proprietà e rappresentare questa tipologia di difficoltà in un atto alla Camera dei Deputati”.



“Ad inizio consiliatura sottoposi alla maggioranza la complessa ed articolata situazione di questo allevamento a ridosso di un’area che dovrà essere interessata dalla creazione di un parco attrezzato, proponendo una interazione nelle diverse forme possibili, non ultima, l’ipotesi di una fattoria didattica”.



“Sono molto preoccupato – dichiara Giovanni proprietario dell’allevamento – e spero che la politica non ci lasci da soli: sarebbe la peggiore sorte per una realtà come questa e per i nostri animali. Ho chiesto l’intervento della Polizia Locale ma ad oggi non ho visto nessuno”.

