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Italiani tra paura dei virus e scarsa conoscenza dell’Rrv: indagine Gsk svela vuoto informativo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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Nonostante quasi l’80% degli italiani teme che i virus respiratori possano peggiorare la propria condizione di salute, la medesima percentuale degli intervistati non sa o non è sicuro di sapere cosa sia l’Rsv – il virus respiratorio sinciziale. Un vuoto informativo che ha un peso soprattutto se si considera che il 70% degli adulti italiani con patologie croniche dichiara che i virus respiratori, come l’Rrv appunto, hanno influenzato negativamente la propria salute, la vita quotidiana o quella delle persone vicine. Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio globale condotto da Human8 in 10 Paesi e promosso da Gsk, in occasione della Rsv awareness week (2–8 novembre). I dati sono stati illustrati nel corso di un incontro organizzato a Milano.

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