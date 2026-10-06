Italia U21, Ndour segna da 70 metri e ‘ammutolisce’ telecronista polacco

(Adnkronos) – L’Italia Under 21 si prende la scena con una super prestazione contro la Polonia e stacca il pass per gli Europei 2027. Gli Azzurrini travolgono la selezione polacca con un 6-2 senza appelli, al termine di una gara ricca di gol, emozioni e giocate da applausi. Grande protagonista della serata di Pescara Cher Ndour, autore di una doppietta. Al 54′, il centrocampista della Fiorentina sorprende il portiere avversario Lubik con un tiro da 70 metri. Una conclusione che lascia senza parole anche il telecronista di Tvp Sport Lat, il principale canale sportivo polacco.

Come si vede nei filmati, diventati presto virali sui social, il telecronista interrompe il suo racconto della partita al momento del tiro del centrocampista, valso il 3-0 per gli Azzurrini al 54′. Di fatto, il punto alla partita.

Per la cronaca, la squadra guidata da Silvio Baldini si è imposta con le reti di Koleosho, Lipani, Fini e Cherubini, completando una goleada che ha permesso di festeggiare con largo anticipo uno degli obiettivi principali della stagione: la qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, competizione che si svolgerà tra Albania e Serbia. Una festa impreziosita dalla prodezza di Ndour, che ha lasciato senza parole anche (ma non solo) un telecronista.

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