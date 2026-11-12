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Italia, Mancini: “Tutti qui vogliono riscattarsi. Errore di Donnarumma? Non dovrebbe succedere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Roberto Mancini esulta con l’Italia e ‘perdona’ Gianluigi Donnarumma. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri hanno battuto la Francia per 3-1 a San Siro nella quinta giornata di Nations League grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi, a ribaltare l’iniziale vantaggio transalpino di Olise, propiziato proprio da un errore in costruzione del portiere e capitano dell’Italia. 

“È stata una grande prestazione, sono molto felice per i ragazzi e per la gente, spero si sia divertita”, ha detto a caldo Mancini ai microfoni della Rai, che ha poi commentato l’errore di Donnarumma, “non è stato facile dopo quell’inizio, ma gli errori capitano, non dovrebbero, ma capitano”.  

“Questa vittoria conta tantissimo, ora dobbiamo andare a vincere in Belgio per tenerci il primo posto”, ha continuato Mancini, “i ragazzi vogliono riscattare e riscattarsi da tutto quello che c’è stato. La strada è ancora lunga e bisogna lavorare. Dopo quell’inizio choc sarebbe potuta finire in goleada, invece siamo stati bravi a rimanere calmi e ripartire. Mi è piaciuto tutto stasera”. 

 

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