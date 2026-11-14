Italia, infortunio per Cambiaghi: lascia il ritiro della Nazionale

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Infortunio per Nicolò Cambiaghi. Oggi, sabato 14 novembre, l’attaccante ha lasciato il ritiro dell’Italia e salterà la partita con il Belgio. “In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro”. Così in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Figc ha comunicato il forfait di Cambiaghi.

L’attaccante, tra i migliori in campo nella vittoria di San Siro contro la Francia, battuta 3-1 in Nations League, tornerà quindi a Bologna e sarà valutato dallo staff medico di Palladino. La sua presenza per la partita del Dall’Ara contro l’Udinese, in programma alla ripresa del campionato il prossimo 22 novembre, è da considerarsi in dubbio.

Se non dovesse riuscire a recuperare il tecnico rossoblù spera di averlo a disposizione per il successivo match di Serie A contro il Venezia, in programma il 27 novembre.

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