Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Italia, infortunio per Cambiaghi: lascia il ritiro della Nazionale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio per Nicolò Cambiaghi. Oggi, sabato 14 novembre, l’attaccante ha lasciato il ritiro dell’Italia e salterà la partita con il Belgio. “In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro”. Così in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Figc ha comunicato il forfait di Cambiaghi. 

L’attaccante, tra i migliori in campo nella vittoria di San Siro contro la Francia, battuta 3-1 in Nations League, tornerà quindi a Bologna e sarà valutato dallo staff medico di Palladino. La sua presenza per la partita del Dall’Ara contro l’Udinese, in programma alla ripresa del campionato il prossimo 22 novembre, è da considerarsi in dubbio.  

Se non dovesse riuscire a recuperare il tecnico rossoblù spera di averlo a disposizione per il successivo match di Serie A contro il Venezia, in programma il 27 novembre. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo 2027, Morgan: “Stefano De Martino? E’ un ottimo ballerino…”

23 Ottobre 2026

Tabacco, Trippella (Philip Morris): “Accordo Coldiretti è futuro”

8 Dicembre 2023

Serie A, il Bologna vince 2-1 in rimonta sul Monza: Pobega e Bernardeschi su rigore stendono i brianzoli

31 Ottobre 2026

Spara e uccide ladro nel cortile di casa a Cuneo, il legale del 35enne: “È distrutto, gli è caduto il mondo addosso”

21 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno