Italia
Italia economia n° 47 del 25 novembre 2026
Assemblea Manageritalia: il ruolo del manager tra Ai, necessità di crescita, formazione e ricambio generazionale; Imprese, alla XVIII edizione del Forum Hr 2026 due giorni di confronto su persone e organizzazioni; Visionari, a Roma il tour di Banca Mediolanum. Pirovano, l’importanza delle nuove tecnologie; Space&Blue, presentato a Roma il primo Rapporto nazionale: vale 46,3 miliardi; Valore Geometra, messaggio della V edizione: semplificazione per riqualificare patrimonio immobiliare.