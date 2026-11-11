Italia economia n° 45 dell’ 11 novembre 2026

Sud Vivo, la Fondazione con il Sud compie vent’anni e chiama il Paese contro lo spopolamento; Urban Award, 10 anni di progetti per una mobilità più sostenibile nelle città; Ecomondo, l’economia circolare guarda al futuro; Ecomondo, Iren presenta il piano al 2035: 2,2 miliardi per ambiente ed economia circolare; Ecomondo, Assogasliquidi: “Il BioGNL italiano è pronto, serve una svolta normativa”; Ecomondo, Coripet: “La sicurezza alimentare dell’rPET è almeno equivalente a quella del polimero vergine”; Festival dell’Impresa: a Bergamo tre giorni di confronto sul futuro delle aziende; “Lavoro sicuro, Sinpresa fa tappa a Reggio Calabria”