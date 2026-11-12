Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Italia, Donnarumma regala gol alla Francia e piovono critiche: “È tornato Paperumma”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Piovono critiche su Gianluigi Donnarumma. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri hanno affrontato la Francia a San Siro nella quinta giornata di Nations League, in una partita condizionata fin dai primi minuti da un errore del portiere e capitano della Nazionale di Mancini. 

Al 10′ minuto Donnarumma si è reso protagonista di una vera e propria papera. Il portiere del Manchester City ha ricevuto il retropassaggio di un compagno, ha alzato la testa e ha scelto un improbabile cambio di campo con il destro, con il pallone che però non si è alzato ed è finito tra i piedi di Olise, che lo ha recuperato al limite dell’area, ha superato facilmente un avversario e ha siglato l’1-0. 

Il vantaggio francese, insomma, è stato propiziato da un clamoroso errore di Donnarumma, che sui social ha ricevuto pesanti critiche. “Inaccettabile nel calcio di oggi avere un portiere totalmente negato con i piedi. Ne fa una ogni due partite”, ha scritto un utente su X. Qualcuno ha rispolverato un soprannome poco lusinghiero: “Paperumma”, mentre altri hanno messo in discussione la posizione del capitano azzurro: “Abbiamo tanti portieri bravi in Italia come Carnesecchi e ancora stiamo con Donnarumma?”, “l’ultima apparizione dell’Italia ai Mondiali risale a prima che Donnarumma diventasse il portiere titolare, soltanto un caso?”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Energia più cara e rischio stagflazione in Europa con la guerra in Iran

9 Marzo 2026

Crotone, 22enne ucciso in casa a colpi d’arma da fuoco: indagini in corso

12 Agosto 2026

Enzimi pancreatici e allarme Fedez, replica di Aifa e ministero Salute

27 Gennaio 2024

“Ciociara è un insulto?”, Meloni replica al consigliere Pd: “Orgogliosa di essere definita così”

8 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno