(Adnkronos) – Un fine settimana con venti freddi orientali e neve in Appennino, poi le gelate con temperature sotto la media. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, e per i giorni a venire che parlano di un’Italia che si avvia verso un weekend gradualmente più stabile.

Lo spostamento del vortice depressionario verso lo Ionio e la Grecia favorisce infatti un progressivo aumento della pressione a partire dal Nord-Ovest, mentre una ventilazione settentrionale moderata mantiene ancora un po’ di instabilità sul medio-basso Adriatico e al Sud fino a sabato, prima di una domenica più soleggiata su gran parte del Paese.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come il calo termico notturno proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, con temperature minime vicine allo zero e il ritorno di diffuse gelate mattutine sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro.

Venerdì: schiarite al Nord-Ovest, ingresso debole di Bora sull’Alto Adriatico e piogge al Centro-Sud



Venerdì l’allontanamento del minimo depressionario verso sud-est favorirà ampie schiarite al Nord-Ovest, sull’Emilia-Romagna, sulle coste tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre molte nubi porteranno ancora piogge irregolari di 5-15 mm/24h sul Triveneto, sulle aree interne della Toscana, sull’Umbria e sulle Marche; al Sud e sulla Sicilia settentrionale insisteranno invece piogge diffuse e rovesci di 15-30 mm/24h, in graduale attenuazione dal pomeriggio tra Campania e Gargano.

Sulle Alpi orientali di confine saranno possibili residue spolverate oltre i 1100-1300 metri con 2-5 cm al mattino, mentre sull’Appennino centrale e meridionale la neve cadrà solo sulle vette oltre i 1500-1700 metri con accumuli di 5-10 cm.

Sull’Alto Adriatico farà il suo ingresso una ventilazione debole o moderata di Bora con velocità di 20-30 km/h e locali raffiche fino a 40 km/h tra Trieste e la laguna veneta; al Centro soffieranno venti deboli variabili o nord-orientali di 20-30 km/h, mentre al Sud prevarranno venti moderati di Libeccio in rotazione a Maestrale con raffiche di 30-40 km/h.

I mari al Centro-Nord e intorno alla Sardegna risulteranno generalmente mossi con onde di 0,5-1,5 metri, mentre i bacini meridionali saranno ancora molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, pari allo stato 4 della Scala Douglas.

Le temperature massime si attesteranno su 9-12°C sulle pianure del Nord, 9-12°C nelle zone interne del Centro, 10-13°C nell’entroterra del Sud, 13-16°C sui litorali centrali e in Sardegna e 14-18°C sulle coste meridionali e in Sicilia.

Sabato: residua instabilità su medio-basso Adriatico e Sud, sole al Nord e sul medio-alto Tirreno



Sabato l’alta pressione consoliderà la propria presenza al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre su medio-basso Adriatico e Sud persisteranno piogge sparse e rovesci di 10-20 mm/24h fino al pomeriggio.

Sulle Alpi la neve sarà assente, mentre sull’Appennino centrale i fiocchi scenderanno intorno ai 1100-1300 metri e sui rilievi meridionali oltre i 1400-1600 metri con apporti di 5-15 cm.

Soffieranno venti moderati dai quadranti settentrionali e nord-orientali di Grecale e Tramontana con raffiche di 30-40 km/h lungo l’Adriatico e fino a 40-50 km/h sui settori ionici e sulla Puglia.

I bacini centro-settentrionali risulteranno mossi con onde di 0,5-1,5 metri, mentre i mari meridionali e il basso Adriatico saranno molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, pari allo stato 4 della Scala Douglas.

Minime in calo su 0-4°C sulle pianure del Nord con locali gelate mattutine, 2-6°C nelle zone interne del Centro, 4-8°C nell’entroterra del Sud e 8-13°C lungo i litorali; massime di 8-11°C al Nord, 9-12°C nelle aree interne del Centro e del Sud e 13-17°C sulle coste e sulle Isole Maggiori.

Domenica e tendenza: giornata più soleggiata, poi inizio settimana con freddo e gelate in pianura



Domenica si profila come la giornata più stabile e soleggiata del fine settimana grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico: prevarrà il sole su gran parte del Paese, salvo residui addensamenti mattutini con deboli piovaschi di 1-5 mm/24h tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica, in rapido esaurimento dal pomeriggio, con venti settentrionali in attenuazione sui 20-30 km/h e mari poco mossi o mossi con onde di 0,5-1,5 metri.

Le minime si attesteranno su 0-4°C al Nord, 1-5°C nelle zone interne del Centro, 3-7°C nell’entroterra del Sud e 7-12°C lungo le coste, mentre le massime risulteranno in lieve rialzo su 11-14°C al Nord, 10-13°C nelle aree interne del Centro e del Sud e 14-18°C sui litorali e sulle Isole Maggiori.

Con l’avvio della prossima settimana le proiezioni sinottiche confermerebbero la persistenza dell’alta pressione accompagnata da un flusso fresco orientale nei bassi strati: sarebbe attesa una prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte della Penisola, salvo locali addensamenti sull’estremo Sud, ma i cieli sereni notturni favorirebbero diffuse gelate al primo mattino sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro con minime di -2/+2°C e massime di 10-13°C al Nord e nelle aree interne appenniniche e 14-17°C lungo le coste.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Venerdì. Al Nord: schiarite al Nord-Ovest e sull’Emilia-Romagna, nuvoloso con piogge irregolari sul Triveneto; debole ingresso di Bora sull’Alto Adriatico e mari mossi. Al Centro: soleggiato sulle coste toscane e in Sardegna, piogge irregolari tra Toscana interna, Umbria e Marche; venti deboli variabili e mari mossi. Al Sud e sulle Isole: piogge e rovesci diffusi con schiarite pomeridiane tra Campania e Gargano; venti moderati occidentali e mari molto mossi.

Sabato. Al Nord: prevalenza di sole ovunque; clima freddo al mattino con locali gelate in pianura. Al Centro: soleggiato sul versante tirrenico e in Sardegna, residui rovesci sul medio Adriatico e neve sull’Appennino centrale; venti moderati settentrionali e mari mossi. Al Sud e sulle Isole: ancora instabilità con piogge sparse e neve sull’Appennino meridionale; venti moderati settentrionali e mari molto mossi.

Domenica. Al Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque; freddo al primo mattino e lieve rialzo termico diurno. Al Centro: prevalenza di sole su tutte le regioni; venti in attenuazione e massime in lieve ripresa. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite, salvo residui piovaschi mattutini tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica in rapido esaurimento; mari in scaduta.

Tendenza: inizio settimana caratterizzato da alta pressione e tempo prevalentemente soleggiato, salvo locali nubi all’estremo Sud, ma con diffuse gelate mattutine sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro.

Il fine settimana segnerà quindi un graduale miglioramento a partire dal Nord, accompagnato da un calo delle temperature notturne destinato a proseguire anche all’inizio della prossima settimana. Ne parliamo con Lorenzo Tedici.

Quale scenario meteorologico si delinea per la giornata di venerdì?



L’allontanamento del minimo depressionario verso sud-est favorisce ampie schiarite al Nord-Ovest, sull’Emilia-Romagna e sulle coste tirreniche centrali, mentre su Triveneto, aree interne centrali e regioni meridionali persistono piogge irregolari e rovesci di 15-30 mm/24h al Sud. Sull’Appennino centrale e meridionale la neve resta confinata alle vette più elevate oltre i 1500-1700 metri con accumuli di 5-10 cm.

Quale sarà il ruolo dei venti e dei mari tra venerdì e sabato?



Sull’Alto Adriatico fa il suo ingresso una ventilazione debole o moderata di Bora con raffiche fino a 40 km/h, mentre al Centro i venti risultano deboli e al Sud soffiano correnti moderate da ponente in rotazione settentrionale tra 30 e 50 km/h. I mari si mantengono mossi al Centro-Nord con onde di 0,5-1,5 metri e molto mossi al Sud con onde di 1,5-2,5 metri, senza condizioni di burrasca o mareggiate significative. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Come evolverà la situazione nel corso del fine settimana tra sabato e domenica?



Sabato l’alta pressione consolida la propria presenza al Nord e sul medio-alto Tirreno con cieli sereni, mentre su medio-basso Adriatico e Sud persistono piogge sparse e nevicate sull’Appennino centrale intorno ai 1100-1300 metri e su quello meridionale oltre i 1400-1600 metri. Domenica si profila invece come la giornata più stabile e soleggiata del fine settimana grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico, con prevalenza di sole ovunque salvo residui piovaschi mattutini tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica, venti in attenuazione e un lieve rialzo termico diurno.

Il freddo proseguirà anche all’inizio della prossima settimana?



Sì, all’inizio della prossima settimana le proiezioni sinottiche confermano la persistenza dell’alta pressione accompagnata da un flusso fresco nei bassi strati: si registrerà una prevalenza di tempo asciutto e soleggiato, salvo locali addensamenti all’estremo Sud, ma i cieli sereni notturni favoriranno diffuse gelate al primo mattino sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro con minime di -2/+2°C, mentre le massime si attesteranno su 10-13°C al Nord e nelle aree interne appenniniche e 14-17°C lungo le coste.

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