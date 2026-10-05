Italfarmaco, Chiara Moroni nominata Chief Corporate Affairs Officer

(Adnkronos) – Chiara Moroni è la nuova Chief Corporate Affairs Officer di Italfarmaco, gruppo farmaceutico italiano a capitale interamente privato, con sede a Milano e una presenza consolidata sui principali mercati internazionali. In questo ruolo, Chiara Moroni riporta direttamente al Group Ceo Francesco Di Marco. La creazione di questo nuovo ruolo di leadership – spiega Italfarmaco – rappresenta una tappa importante nell’evoluzione dell’organizzazione, in un momento in cui il gruppo rafforza la propria presenza globale e la leadership sia nell’area Specialty Pharma & Consumer Health sia nelle malattie rare, interagendo con una rete sempre più articolata di istituzioni, autorità regolatorie, associazioni di pazienti e altri stakeholder. Il nuovo incarico punta a rafforzare la presenza dell’azienda nei mercati internazionali, a guidare le relazioni strategiche con le istituzioni e i principali stakeholder del settore sanitario, e a consolidare la comunicazione corporate e il posizionamento del gruppo, in Italia e all’estero.

Moroni – si legge in una nota – vanta una solida esperienza nella gestione delle dinamiche istituzionali, della comunicazione e dei processi di accesso ai farmaci, maturata sia in Italia sia a livello internazionale. Laureata in Farmacia all’università degli Studi di Parma, entra in Italfarmaco dopo 11 anni trascorsi in Bristol Myers Squibb (Bms). Nel corso della sua esperienza in Bms ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità tra attività commerciali, market access e relazioni pubbliche, fino a diventare Global Policy & Government Affairs Strategy and Alliances Head, guidando lo sviluppo e l’esecuzione della strategia di policy globale dell’azienda e il dialogo con istituzioni internazionali, associazioni di categoria e stakeholder chiave in tutto il mondo. In precedenza, Moroni ha maturato un lungo percorso nelle istituzioni: eletta alla Camera dei deputati nel 2001, ha svolto tre legislature fino al 2013, lavorando all’interno delle Commissioni Bilancio e Sanità e approfondendo i temi legislativi legati al settore della salute, all’innovazione e alle politiche regolatorie. “Sono onorata di entrare in Italfarmaco in una fase di grande evoluzione – afferma Moroni – Inizia per me un nuovo capitolo in cui metterò la mia esperienza al servizio di un’eccellenza italiana, con l’obiettivo di favorire l’accesso dei pazienti a terapie ad alto impatto, dare sempre più voce alle loro istanze nelle scelte strategiche dell’azienda e rafforzare la reputazione e l’influenza di Italfarmaco a livello internazionale”.

La nomina segue l’insediamento del Group Ceo Di Marco e si inserisce in una fase di forte evoluzione per Italfarmaco, ricorda il gruppo. Un passaggio testimoniato da successi scientifici di rilievo internazionale, come l’approvazione e la commercializzazione sia negli Stati Uniti sia in Europa di givinostat, terapia destinata al trattamento della distrofia muscolare di Duchenne nata dalla ricerca italiana. “Italfarmaco – commenta Di Marcoi – sta evolvendo da realtà radicata nei mercati europei ad attore di riferimento nel panorama farmaceutico internazionale. I risultati ottenuti con le nostre terapie innovative dimostrano la forza del nostro modello: fare leva sulle nostre radici storiche nello specialty pharma e reinvestire continuamente in ricerca e sviluppo per rispondere a bisogni terapeutici ancora insoddisfatti, in particolare nelle malattie rare. Chiara porta con sé una combinazione di esperienza industriale globale, competenza istituzionale e leadership strategica: sono certo che il suo contributo sarà determinante per posizionare Italfarmaco come partner affidabile e influente nell’ecosistema sanitario globale”. In questo contesto – conclude la nota – la direzione Corporate Affairs guidata da Moroni sarà determinante nel facilitare il dialogo con i sistemi sanitari nazionali ed esteri, nel curare la comunicazione e il posizionamento del gruppo verso media, istituzioni e stakeholder finanziari, e nel garantire che l’innovazione scientifica si traduca in un accesso rapido e sostenibile per i pazienti.

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