(Adnkronos) – In Israele verrà chiesta la pena di morte per un palestinese accusato di aver ucciso un colono franco-israeliano per la prima volta dall’entrata in vigore, lo scorso maggio, di una controversa legge che consente tale misura. L’esercito israeliano ha reso noto oggi con un comunicato di aver informato la famiglia di Netanel Choukroun, ucciso a colpi d’arma da fuoco a metà settembre nella Cisgiordania centrale occupata, che la procura militare presenterà domani un atto d’accusa ai sensi della nuova legge, “che prevede la pena di morte a meno che un tribunale militare non infligga l’ergastolo per motivi specifici”, nei confronti del “terrorista Kadri Samara che ha portato a termine l’attacco in cui Netanel è stato ucciso”.

Itmar Ben Gvir, l’esponente dell’estrema destra che è il ministro della Sicurezza Nazionale del governo uscente di Benjamin Netanyahu, definisce “un passo storico per Israele” la decisione della procura militare. “Dico che d’ora in poi che vi sarà l’esecuzione di ogni terrorista che provocherà danno, è giusto, è morale , è reale, è importante e serve da deterrente”, ha detto in un video postato sui social.

La legge introdotta nel maggio del 2026 stabilisce l’obbligo di richiedere la pena di morte per impiccagione per i palestinesi della Cisgiordania condannati per attacchi terroristici letali, a meno che il tribunale militare non imponga l’ergastolo sulla base di “circostanze speciali”.

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