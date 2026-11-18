(Adnkronos) –

L’esercito israeliano ha avviato un’operazione militare di terra in un’area della Striscia di Gaza controllata da Hamas, nella parte centrale dell’enclave palestinese. Lo hanno reso noto le Idf, spiegando di aver avviato “un’operazione mirata all’interno della Striscia di Gaza a ovest della Linea Gialla” per “eliminare una minaccia alle truppe israeliane”. L’operazione, si precisa, mira a colpire infrastrutture di Hamas.

Una fonte della sicurezza a Gaza ha riferito di “intensi bombardamenti di artiglieria” a nord del campo profughi di Nuseirat e della presenza di mezzi militari israeliani. Un giornalista dell’Afp ha confermato di aver visto carri armati posizionarsi a est del campo profughi. Il Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano che coordina le attività civili nei Territori palestinesi, ha invitato le organizzazioni umanitarie internazionali a non muoversi nelle zone interessate dall’operazione. Per consentire le operazioni sarà inoltre chiusa al traffico la Salah al-Din Road, una delle principali arterie della Striscia.

Hamas in una nota ha denunciato l’operazione come una “flagrante violazione dell’accordo di cessate il fuoco”, accusando Israele di non rispettare i propri impegni.

In un rapporto per il Consiglio di Sicurezza Onu, il Board of Peace, l’organismo a guida Usa con mandato di supervisione sul piano di pace per la Striscia di Gaza, lancia l’allarme sulla tenuta del cessate il fuoco, che rischia il collasso. L’organismo- riferisce Ynet, citand o la Reutrs – avverte che il perdurare dei raid israeliani, degli attacchi di Hamas e lo stallo nel disarmo minacciano la fragile tregua; viene inoltre criticato il governo israeliano per i ritardi nell’istituzione di un corpo di polizia civile, mentre Gaza si prepara ad affrontare un altro inverno tra le macerie.

Il Board accusa sia Israele sia Hamas di non aver rispettato gli impegni presi nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, avvertendo che il protrarsi dei combattimenti, l’impasse politica e il peggioramento delle condizioni umanitarie potrebbero portare la fragile tregua sull’orlo del collasso. Nel rapporto si traccia un bilancio critico dei progressi compiuti dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nell’ottobre 2025 e si sottolinea che il divario tra quanto pattuito nell’accordo e la realtà sul campo rappresenta la minaccia principale alla sopravvivenza dell’intesa.

“La distanza tra ciò che è stato concordato e ciò che accade concretamente sul terreno rimane il rischio principale per il processo in corso”, si legge nel rapporto, che avverte: “un cessate il fuoco che non produce risultati tangibili non può essere sostenuto all’infinito”. Si tratta del secondo rapporto preparato dal Board per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da quando, 13 mesi fa, è scattato il cessate il fuoco.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)