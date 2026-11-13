Iran-Usa, Axios: capo Mossad a Washington mentre Netanyahu fa pressione su Trump per riprendere la guerra

(Adnkronos) – Il direttore del Mossad, Roman Gofman, è a Washington per incontrare alti funzionari dell’amministrazione Trump e discutere della guerra contro l’Iran, mentre il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, continua a fare pressioni sul presidente americano affinché riprendano le operazioni militari contro Teheran. Lo riferisce Axios, citando tre fonti informate sulla visita. Gofman, uno dei più stretti collaboratori di Netanyahu, incontrerà il direttore della Cia, John Ratcliffe, e dovrebbe recarsi anche a Miami per un colloquio con l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Donald Trump ha finora respinto le pressioni israeliane per una ripresa dei combattimenti, preferendo mantenere il blocco navale e la pressione economica sull’Iran, in linea con le richieste di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, mentre valuta la possibilità di raggiungere un accordo.

La visita del capo del Mossad arriva in un momento di forte incertezza politica in Israele, dove Netanyahu ha perso la maggioranza parlamentare dopo le elezioni del 27 ottobre e il suo rivale Gadi Eisenkot ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo. Secondo Axios, i leader dell’opposizione israeliana temono che Netanyahu possa ordinare un attacco contro l’Iran, o provocare una risposta militare di Teheran contro Israele, per ostacolare i tentativi di Eisenkot di formare un esecutivo che lo estrometterebbe dal potere. Ieri Netanyahu ha incontrato Eisenkot per circa due ore, aggiornandolo sulla situazione iraniana. Una fonte vicina a Eisenkot ha riferito che il leader dell’opposizione non ritiene che l’attuale situazione richieda un intervento militare immediato contro l’Iran.

Trump ha detto che l’Arabia Saudita, il Qatar e altri paesi del Golfo gli hanno chiesto di astenersi dall’effettuare ulteriori attacchi su larga scala contro l’Iran, sostenendo di poter distruggere le infrastrutture energetiche, i ponti e gli impianti produttivi del Paese nel giro di tre giorni. Lo scrive Al Jazeera, riportando un’intervista concessa da Trump a Stephen A. Smith alla Casa Bianca. “L’Arabia Saudita mi ha chiesto di lasciare le cose come stanno per un po’”, ha affermato, spiegando che anche Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein hanno preferito mantenere l’approccio attuale. Ma “non sono sicuro di essere d’accordo”, ha aggiunto.

Trump sostiene che gli Usa finora hanno risparmiato le infrastrutture energetiche e i ponti dell’Iran. Agendo diversamente, “in un solo giorno, il loro settore energetico sparirebbe. In un giorno, i loro ponti verrebbero distrutti. E in un giorno, la loro capacità produttiva svanirebbe. Mi basterebbero solo tre giorni”, ha dichiarato il presidente americano.

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