Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Iran, Rubio: “Teheran ha perso completamente il controllo dello Stretto di Hormuz”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Iran ha “perso completamente il controllo” dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio, aggiungendo che l’economia di Teheran è “in caduta libera totale e completa”. 

Dallo Stretto di Hormuz, ha aggiunto Rubio in visita ufficiale ad Atene, “adesso esce quasi la stessa quantità di petrolio di prima dell’inizio di questo conflitto. Hanno perso completamente il controllo dello Stretto”. 

Ieri il ministero degli Esteri di Nuova Delhi ha riferito che 12 membri dell’equipaggio di una nave commerciale battente bandiera di Panama sono rimasti feriti a causa di un attacco “durante il transito nello Stretto di Hormuz”. I feriti, tra i quali 11 cittadini indiani, hanno ricevuto cure mediche in Oman. “Condanniamo l’attacco contro la nave On Peace, battente bandiera di Panama, al largo della costa dell’Oman – si legge in una nota – dove è stata colpita durante il transito nello Stretto di Hormuz”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fiumicino, Astral ordina la chiusura del ponte della Scafa. Montino: “Ripercussioni sul traffico”

20 Agosto 2018

Furto fiale di Fentanyl a Roma, anestesisti Siaarti: “Nessun allarme per i pazienti”

10 Luglio 2026

Paralimpiadi, Meloni a Casa Italia “Vicini a questi atleti”

7 Settembre 2024

Tour de France, altra ondata di controlli antidoping

21 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno