Iran, Rubio: “Teheran ha perso completamente il controllo dello Stretto di Hormuz”

(Adnkronos) – L’Iran ha “perso completamente il controllo” dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio, aggiungendo che l’economia di Teheran è “in caduta libera totale e completa”.

Dallo Stretto di Hormuz, ha aggiunto Rubio in visita ufficiale ad Atene, “adesso esce quasi la stessa quantità di petrolio di prima dell’inizio di questo conflitto. Hanno perso completamente il controllo dello Stretto”.

Ieri il ministero degli Esteri di Nuova Delhi ha riferito che 12 membri dell’equipaggio di una nave commerciale battente bandiera di Panama sono rimasti feriti a causa di un attacco “durante il transito nello Stretto di Hormuz”. I feriti, tra i quali 11 cittadini indiani, hanno ricevuto cure mediche in Oman. “Condanniamo l’attacco contro la nave On Peace, battente bandiera di Panama, al largo della costa dell’Oman – si legge in una nota – dove è stata colpita durante il transito nello Stretto di Hormuz”.

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