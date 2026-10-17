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Iran, Pasdaran: “Petroliera con 2 milioni di barili greggio urta mina a Hormuz, nave in fiamme”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Una superpetroliera sarebbe stata colpita dall’esplosione di una mina nello Stretto di Hormuz. E’ quanto sostengono media iraniani, che citano informazioni diffuse dai Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani. Segnalato un incendio a bordo della nave. Secondo quanto riportato, la petroliera trasportava più di due milioni di barili di greggio. Per i Pasdaran avrebbe tentato una rotta non autorizzata per il transito nello Stretto di Hormuz con il supporto delle forze americane. Nessun riscontro al momento per la versione fornita dai Pasdaran. 

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